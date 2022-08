Mẹo ăn kiêng của HLV thể hình Hattie Boydle

Hattie Boydle là tên tuổi nổi tiếng trong ngành thể hình. Nàng HLV chuyên nghiệp đưa ra một vài chú ý để giúp quá trình ăn kiêng hiệu quả hơn.

Trong cuộc chia sẻ về chế độ tập luyện và dinh dưỡng với tờ Fitness Reaper, Hattie Boydle có nêu 4 mẹo nhỏ để hành trình ăn kiêng đạt kết quả tốt hơn.

Hattie Boydle theo chế độ ăn kiêng linh hoạt nhưng cô nàng cũng có những mẹo riêng để quá trình này hiệu quả hơn.

1. Nghiêm túc dành thời gian cho bữa ăn

Hattie khuyên mọi người nên thực sự dành thời gian, dù nhiều hoặc ít, để ăn và giữ tinh thần thoải mái trong khi ăn. Nữ HLV nóng bỏng tiết lộ cô không xem TV hoặc sử dụng điện thoại khi đang ăn. Nó giúp cô nàng thưởng thức món ăn trọn vẹn và kiểm soát nghiêm ngặt được khẩu phần ăn. Vì lúc đó, người đẹp nhận thức rõ về số lượng và tính chất những thực phẩm đang nạp vào cơ thể.

2. Tự làm bữa ăn

Tự nấu các bữa ăn luôn là lựa chọn tốt nhất để tối ưu hóa sức khỏe.. Điều này giúp bản thân biết những gì được nạp vào trong cơ thể, từ đó đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn. Thỉnh thoảng, chúng ta có thể ăn ở ngoài hoặc mua đồ ăn bên ngoài đều được. Tuy nhiên, Hattie vẫn khuyến khích những bữa ăn chất lượng tại gia.

3. Cân khối lượng thức ăn

Hattie Boydle khuyên mọi người nên cân thức ăn của mình để biết khối lượng macro (ba chất dinh dưỡng cơ bản là đường, đạm và chất béo) chính xác. Boydle cũng tuân theo chế độ ăn kiêng IIFYM (If It Fits Your Macros). Chế độ ăn này được xây dựng dựa trên quan điểm là không có loại thực phẩm nào “xấu” và cho phép ăn bất kỳ thực phẩm nào miễn là phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng đa lượng cho cơ thể.

Mặc dù nàng HLV nóng bỏng khuyến nghị chế độ ăn kiêng này, nó chắc chắn không dành cho mọi đối tượng đặc biệt là nếu bạn có lịch trình làm việc bận rộn. Hattie tin rằng nó giúp cô kiểm soát khẩu phần ăn của mình vì cô không ăn ngoài nhiều và có thời gian cho việc nấu nướng.

Hattie sở hữu thân hình nóng bỏng cùng các múi bụng và cơ bắp ở tay, chân đáng ngưỡng mộ.

4. Tìm sự cân bằng

Có nhiều trường hợp, các vận động viên nâng chế độ dinh dưỡng lên mức cao hơn nhưng không đem lại bất kỳ lợi ích gì. Hattie tin rằng điều quan trọng nhất là phải đưa ra được sự cân bằng, phải tìm thấy chế độ hợp lý cho bản thân.

Hattie Boydle sở hữu 1 triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Tại đây, cô nàng cũng chia sẻ chi tiết nhiều bài tập và chế độ ăn dành cho những ai yêu thích thể dục thể thao. Hattie luôn mong muốn bản thân có thể đem lại những thay đổi giá trị đối với sức khỏe của cộng đồng.