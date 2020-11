Melissa Cohen - con dâu là diễn viên của ông Joe Biden

Bà xã của Hunter Biden kém chồng 17 tuổi. Cô được truyền thông nước ngoài giới thiệu là diễn viên, nhà hoạt động nhân quyền và thường xuyên lên tiếng chống lại ông Trump.

Theo Forward, Hunter Biden là người có đời tư, chuyện tình cảm phức tạp bậc nhất trong các con của Joe Biden.

Con trai ông Joe từng đối mặt với chứng nghiện rượu và ma túy, kèm theo đó là hàng loạt thông tin ngoại tình, có con ngoài giá thú với vũ nữ thoát y, có tình cảm với chị dâu Hallie Biden...

Tuy nhiên, mọi chuyện đã khác khi Hunter gặp gỡ Melissa. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, con trai ông Joe cho biết yêu và kết hôn với bà xã chỉ sau 6 ngày hẹn hò.

Melissa Cohen là người cảm hóa người con trai vốn được mệnh danh là "gót chân Achilles" của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ.

Tự hào gốc Do Thái

Theo Forward, Elissa Cohen năm nay 32 tuổi. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố Johannesburg, Nam Phi và là người Do Thái sùng đạo.

Trước khi làm dâu cựu Phó tổng thống Joe Biden, Melissa từng có một đời chồng. Cô có thời gian kết hôn và sinh sống với doanh nhân người Mỹ Jason Landver ở Los Angeles, Mỹ.

Theo Insider, con dâu 32 tuổi của Joe Biden luôn tự hào về nguồn gốc của mình. Năm 2018, cô từng chia sẻ video đến nghĩa trang Do Thái hoang tàn ở Paris, Pháp kèm bình luận: "Tôi không hiểu vì sao người khác có thể căm thù chỉ vì chúng tôi là người Do Thái".

The New Yorker đưa tin Melissa còn xăm lên tay chữ "Tự do" bằng tiếng Do Thái trên bắp tay. Hunter Biden thậm chí còn xăm lên tay hình ảnh giống hệt để chiều lòng vợ.

Trong ngày lễ Erev Yom Kippur của người Do Thái, cô viết trên trang cá nhân: "Tôi luôn yêu và mong ơn trên ban phước cho mọi người. Chúc tất cả đều có sức khỏe và bình an".

Người thay đổi Hunter Biden

TMZ đưa tin đôi Hunter Biden và Melissa kết hôn hồi tháng 6/2019. Tuy nhiên, con dâu ông Joe là người kín tiếng và hiếm khi nói về chuyện cá nhân.

Sau khi tổ chức lễ cưới, Hunter Biden từng phát biểu trước truyền thông anh bị trúng tiếng sét ái tình. "Tôi yêu Melissa từ lần gặp đầu tiên. Những ngày sau đó, tôi yêu nhiều hơn và quyết định kết hôn", Hunter nói.

Ông Joe Biden lại gửi lời cảm ơn đến con dâu. Ông cảm kích vì Melissa đã giúp con trai ông có đủ can đảm để yêu thêm lần nữa, sau biến cố cuộc sống, sa ngã và những cuộc tình thất bại.

Theo ABC News, lễ cưới của Hunter Biden và bà xã kém 17 tuổi không có mặt cha mẹ của cô dâu và chú rể. Tuy nhiên, họ đã công khai ủng hộ chuyện tình và hôn nhân giữa hai người.

Hunter Biden và bà xã Melissa kết hôn sau 6 ngày gặp mặt. Ảnh: ABC News.

Tháng 3 năm nay, Melissa sinh con trai cho Hunter. Theo The Sun, anh trai của Cohen miêu tả cháu trai đáng yêu và khỏe mạnh. Tuy nhiên, họ không tiết lộ nhiều về chuyện gia đình của con trai ông Joe Biden.

Theo Fox Business, sau khi cưới Melissa, con trai ông Joe tập trung phát triển sự nghiệp chính trị. Sau khi anh trai qua đời vì ung thư não, Hunter - vốn được xem là người khiến Joe gặp rắc rối - nay tiếp tục giúp bố trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Sau khi con trai bị ông Trump mỉa mai, ứng viên đảng Dân chủ nói với truyền thông: "Con trai tôi từng vướng vào ma túy. Nó đã vượt qua và trở lại làm việc sau khi cưới vợ. Tôi tự hào về con".

Công việc và đời tư kín tiếng

Theo The Washington Post, Melissa là một diễn viên, nhà làm phim tài liệu ở Nam Phi trước khi cô lấy chồng và chuyển đến sinh sống ở Los Angeles, Mỹ.

Tuy nhiên, báo chí Phương Tây cho biết có ít thông tin về việc này. Cô hiện tại hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh. Bà xã Hunter Biden đồng sở hữu Tribal Worlds, công ty được giới thiệu là "chuyên thúc đẩy bảo tồn các giá trị bản địa".

Melissa Cohen Biden có đời tư kín tiếng. Ảnh: People.

Theo Insider, Melissa Cohen Biden còn là nhà hoạt động nhân quyền. Trên trang cá nhân, cô thường đăng ảnh thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Bà xã Hunter Biden cũng thường xuyên lên tiếng vì môi trường, động vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng, người lao động bị ngược đãi và dân tị nạn.

Ngoài ra, nhà làm phim 32 tuổi là người theo chủ nghĩa chống Trump. Cô thường xuyên chia sẻ quan điểm chính trị chống lại tổng thống đương nhiệm.

Insider đưa tin rất lâu trước khi gặp Biden, Melissa là người ủng hộ cựu Tổng thống Obama và thường xuyên chỉ trích Trump khi ông trở thành ông chủ Nhà Trắng hồi năm 2016.

Gần đây, cô lên tiếng chỉ trích người ủng hộ cho tổng thống đương nhiệm. "Gửi đến người đã bỏ phiếu cho ông ấy. Mọi người nên xấu hổ, đó là những gì tôi muốn nói", Melissa viết trên trang cá nhân.

"Điều này vô tình khiến Melissa hòa hợp với gia đình Biden", Insider bình luận.

Hiện tại, thông tin về đời tư của ông Joe Biden là đề tài được truyền thông quan tâm. Tuy nhiên, trái với 4 người con thường xuất hiện trước công chúng, truyền thông phương Tây cho biết các con dâu, rể là người kín tiếng, hiếm khi để lộ thông tin với giới báo chí.

Melissa Biden cũng không ngoại lệ.