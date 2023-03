Meghan Trainor mặc áo hai mảnh khoe bụng bầu

Meghan Trainor thể hiện sự vui mừng khi mang thai con thứ hai. Nữ ca sĩ hứng thú thể hiện một đoạn bài hát sắp phát hành.

Ngày 3/3, People đưa tin Meghan Trainor, nữ ca sĩ của bản hit Made you look khiến người hâm mộ phấn khích bởi bài đăng chia sẻ một đoạn bài hát sắp ra mắt.

Trong đoạn clip được đăng tải, Meghan Trainor mặc chiếc áo croptop lấp lánh, để lộ phần bụng bầu đang lớn dần. Nữ ca sĩ xuất hiện cùng con trai 2 tuổi - Riley. Meghan chia sẻ cô dự sinh vào nửa đầu năm nay. Cô còn tiết lộ sẽ phát hành bài hát mới mang tên Mother.

Meghan vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc mang thai con thứ hai. Ảnh: @meghantrainor.

"Đây là phước lành. Thật biết ơn vì tôi có thể mang thai. Ước muốn của tôi là có 4 con", Meghan Trainor chia sẻ.

Nhiều người nổi tiếng và người hâm mộ dành lời chúc phúc tới cô. Trước đó, ngày 31/1, Meghan Trainor bất ngờ thông báo đang mang thai em bé thứ hai. Chia sẻ với truyền thông, Meghan cho biết cô đã đặt tên cho em bé và biết giới tính của con. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không tiết lộ thêm vì muốn giữ sự riêng tư.

Meghan Trainor, tên thật là Meghan Elizabeth Trainor, được biết đến là chủ nhân của bản hit All About That Bass phát hành năm 2014.

Năm 2018, Meghan Trainor kết hôn với nam diễn viên Daryl Sabara. Chính chồng là người đứng sau ủng hộ cô giảm cân với màn lột xác ngoạn mục sau khi sinh bé trai đầu lòng hồi tháng 2/2021.

Ca khúc Made You Look phát hành hồi tháng 10/2022 trở thành cơn sốt trên mạng xã hội. Phần điệp khúc trong bài hát trở thành thử thách hóa trang khi nhắc đến hàng loạt thương hiệu thời trang cao cấp như Gucci, Louis Vuitton, Versace. Giai điệu bắt tai cùng phần lời không quá phức tạp khiến nhiều người hưởng ứng thực hiện thử thách hóa thân.