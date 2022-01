Meghan Markle thắng kiện 1,35 USD

Con số trên là tiền danh nghĩa về việc cô bị rò rỉ thông tin. The Mail on Sunday sẽ phải bồi thường thêm nếu tòa án phát hiện tờ báo vi phạm bản quyền.

Theo Guardian, Meghan Markle nhận được số tiền 1 bảng Anh (khoảng 1,35 USD ) sau khi được tòa án xử thắng kiện vụ bị tờ Mail on the Sunday rò rỉ, công khai bức thư cô gửi riêng cho cha ruột.

Theo tài liệu tòa án, con số trên là tiền trên danh nghĩa về tuyên bố bị xâm phạm quyền riêng tư của nữ công tước xứ Sussex. Bên bị kiện sẽ trả thêm khoản phí khác nếu tòa tuyên bố ấn phẩm vi phạm bản quyền, phí luật sư.

Sau 3 năm kiện tụng, thỏa thuận dàn xếp vụ kiện được thông qua. Tuyên bố của tòa không cung cấp chi tiết số tiền, thông tin của vụ việc.

2021 là năm vợ chồng Harry và Meghan Markle gây chú ý truyền thông. Ảnh: AP.

Năm 2019, The Mail on Sunday công khai loạt câu chuyện mâu thuẫn gia đình giữa Meghan Markle và cha ruột. Thời điểm đó, cô đã là vợ của Hoàng tử Harry. Nữ công tước sau đó đệ đơn kiện Associated Newspaper - nhà phát hành tờ The Mail on Sunday - vi phạm thông tin cá nhân và bản quyền.

Luật sư đại diện của tờ báo phản bác tuyên bố của Meghan. Họ cho rằng Meghan là người của công chúng, phải nhận thức được phương tiện truyền thông sẽ đưa tin nếu thấy bức thư bị rò rỉ.

Sau khi bị tòa sơ thẩm bác bỏ, Associated Newspaper quyết định nộp đơn phúc thẩm. Công ty cho rằng cho rằng họ không phải là người làm rò rỉ thông tin. Nữ công tước cũng công bố nhiều thông tin cá nhân bằng cách hợp tác với Omid Scobie và Carolyn Durand để xuất bản cuốn Đi tìm tự do.

Cuối cùng, Meghan Markle thắng kiện. Trong một tuyên bố, nữ công tước xứ Sussex cho rằng thành công của cô định hình lại ngành công nghiệp báo chí. "Tôi kiên nhẫn với sự lừa dối, đe dọa và những cuộc tấn công có tính toán. Một bộ phận người đã tàn nhẫn thu lợi từ những dối trá và nỗi đau mà họ tạo ra", cô nói.