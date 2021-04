'Meghan Markle nên im lặng'

Chuyên gia Angela Levin cho rằng Meghan Markle tốt hơn hết hãy im lặng sau phát ngôn muốn tha thứ cho Hoàng gia Anh.

Ngày 14/4, theo Express, chuyên gia về Hoàng gia Anh - Angela Levin đã gửi thông điệp đến Meghan Markle - sau khi cô không đến dự đám tang của Hoàng thân Philip cùng phát ngôn "sẵn sàng tha thứ cho Hoàng gia Anh".

"Nếu Meghan không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, tốt nhất là cô ấy nên im lặng sau khi nói với bạn bè rằng cô yêu mến Vương tế Philip và sẵn sàng tha thứ hoàng gia", bà Angela Levin nói.

Chuyên gia Angela Levin chỉ trích Meghan Markle.

Tác giả cuốn sách bán chạy Harry: Conversations with the Prince about the former senior royal cũng bình luận về vấn về Meghan Markle không thể đến dự đám tang ông nội chồng vì sức khỏe không cho phép.

"Tôi thấy hơi lạ khi bác sĩ khuyên Meghan Markle không nên đi máy bay vì tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, tôi cũng thấy vui khi Markle có thể mạnh khỏe và sinh con gái ở nhà", bà viết trên Twitter.

Chuyên gia Angela Levin đã chỉ trích Meghan Markle sau khi nhiều tờ báo Anh, trong đó có Metro, Daily Mail... cho rằng nữ Công tước xứ Sussex tuyên bố tha thứ cho Hoàng gia Anh vì những cáo buộc phân biệt chủng tộc, đối xử tệ với vợ chồng cô.

Meghan Markle liên tục bị gọi tên sau cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey.

Những người bạn của Meghan Markle nói với Daily Mail rằng nhà Sussex muốn gạt mọi tranh cãi sang một bên, sau khi Công tước xứ Edinburgh - Vương tế Philip - qua đời.

Nguồn tin cũng tiết lộ Harry và Meghan hy vọng mối quan hệ của họ với cha - Thái tử Charles và vợ chồng William - Kate Middleton trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Trước đó, Mirror đưa tin Meghan Markle và Hoàng tử Harry thấy hối tiếc vì kể chuyện Hoàng gia Anh trong lúc Hoàng thân Philip nhập viện điều trị bệnh. Nguồn tin của Heat Magazine cho biết họ đồng ý thực hiện cuộc phỏng vấn với CBS nhưng thực tế không biết họ sẽ phát sóng vào lúc nào.