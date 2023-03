Megan Fox và chồng sắp cưới vẫn căng thẳng

Loạt khoảnh khắc ấn tượng ở Oscar 2023

0 1

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95, tại Nhà hát Dolby (Mỹ), chứng kiến chiến thắng giòn giã của Dương Tử Quỳnh và đoàn phim "Everything Everywhere All at Once".