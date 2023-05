Megan Fox suýt gặp sự cố với trang phục hở bạo

Page Six đưa tin ngày 19/5 (giờ Mỹ), Megan Fox tham gia sự kiện của tạp chí áo tắm Sports Illustrated ở thành phố New York. Nữ diễn viên được nhận xét "gợi cảm hơn bao giờ hết" khi diện váy xuyên thấu khoét sâu, tôn vòng một và vòng ba.

Fox - một trong những ngôi sao trang bìa ấn phẩm Sports Illustrated Swimsuit năm 2023 - suýt gặp sự cố hớ hênh vì thiết kế hiệu LaQuan Smith có độ hở cao. Trong vài khoảnh khắc, Fox cố gắng chỉnh lại trang phục.

Trên mạng xã hội, chiếc váy của Fox trở thành chủ đề tranh luận. Trong khi người hâm mộ khen sao phim Jennifer's Body luôn tỏa ra vẻ gợi cảm mà không cần cố gắng, số khác nhận xét bộ cánh này khá thô vì phô bày gần như toàn bộ đôi gò bồng đảo của người mặc trước ống kính.

"Một trong những điều tôi thích nhất ở Megan là đường cong cơ thể. Tuy nhiên, cô ấy đang cố chấp để trở nên nóng bỏng hơn. Suy nghĩ đó đã gây tác dụng ngược - chạm tới ranh giới phản cảm", một khán giả bình luận.

Theo Page Six, ngoài phong cách thời trang, Fox còn gây bàn tán khi không chụp ảnh cùng chồng sắp cưới Machine Gun Kelly trong sự kiện. Gần đây, đôi uyên ương vướng tin đồn rạn nứt, suýt chia tay.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Sports Illustrated, Fox tiết lộ mắc chứng rối loạn mặc cảm ngoại hình. Cô không bao giờ nhìn nhận bản thân theo cách người khác thấy ở mình. Từ trước tới nay, nữ diễn viên chưa bao giờ yêu quý cơ thể mình.

Fox cho rằng cuộc chiến với chứng rối loạn về ngoại hình là hành trình không có điểm dừng. Cô cố gắng mỗi ngày để học cách yêu bản thân. Tuy nhiên, Fox nhấn mạnh giáo dục không phải là nguyên nhân dẫn đến nỗi ám ảnh về hình thể.

