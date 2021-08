Megan Fox nghiện mặc áo khoe vòng eo trứ danh

Nữ diễn viên có chế độ tập luyện và ăn kiêng khắc nghiệt để có được thân hình săn chắc. Theo Eat This Not That, Megan Fox cắt bỏ tất cả bánh mì và các loại carbohydrate. "Thứ tồi tệ nhất tôi đưa vào cơ thể là cà phê mỗi ngày/lần", cô nói với E Online. Ngoài ra, cô cũng sử dụng sinh tố đỏ pha cùng một muỗng bột protein và sữa hạnh nhân. Ảnh: CelebMafia.