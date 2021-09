Megan Fox đóng vai trùm sòng bạc trong phim mới

Megan Fox trở lại với hàng loạt dự án mới sau thất bại trong phim "Midnight in the Switchgrass".

Ngày 18/9, Deadline xác nhận Megan Fox sẽ tham gia diễn xuất cùng Tyson Ritter trong bộ phim Johnny & Clyde do Tom DeNucci đạo diễn, công ty của Chad A. Verdi chịu trách nhiệm sản xuất. Tác phẩm là phần mới về câu chuyện của cặp tình nhân nổi tiếng.

"Nội dung phim theo chân Johnny và Clyde - hai kẻ yêu nhau điên cuồng với điểm chung đều là tội phạm, giết người hàng loạt. Họ đặt mục tiêu cướp sòng bạc do trùm tội phạm Alana (Megan Fox) và trưởng bộ phận an ninh (Tyson Ritter) điều hành" - nguồn tin viết.

Dự án thuộc thể loại hành động kinh dị đang được sản xuất ở Rhode, Mỹ. Hai diễn viên thủ vai Johnny và Clyde chưa được công bố.

2021 là năm bận rộn đối với Megan Fox. Ảnh: Yahoo.

Nhà sản xuất Chad A. Verdi chia sẻ: "Tôi rất vui khi Megan đóng vai Alana. Nữ diễn viên xuất sắc ấy sẽ thổi hồn vào nhân vật, điều mà những ngôi sao khác khó có thể làm được". Ông nói thêm: "Tôi yêu năng lượng của Tyson Ritter và không thể chờ đợi để xem anh ấy và Megan diễn xuất".

Theo Deadline, Tyson Ritter nổi tiếng với vai trò thủ lĩnh ban nhạc alt-rock The All-American Rejects, đồng thời chứng tỏ tài năng diễn xuất qua các tác phẩm Preacher, Parenthood và Lodge 49.

Trong khi đó, Megan Fox dày dặn kinh nghiệm hóa thân qua Transformers, Jennifer's Body và Teenage Mutant Ninja Turtles. Gần đây, cô được chú ý khi đóng chính phim kinh dị Til Death. Cuối năm nay, Fox sẽ càng bận rộn với hai dự án mới Nighteeth và Big Gold Brick.

Fox được mời tham gia hàng loạt phim mới sau Midnight in the Switchgrass - tác phẩm se duyên cho nữ diễn viên và bạn trai Machine Gun Kelly (MGK) bị đánh giá là thảm họa. Cây bút Ben Kenigsberg của tờ New York Times từng gọi Midnight in the Switchgrass là bộ phim tệ hại.