Megan Fox đã chán hình tượng gợi cảm

Được cả thế giới biết đến với các vai quyến rũ, Megan Fox không từ bỏ ý định thay đổi cái nhìn của công chúng.

Nổi tiếng với vẻ đẹp gợi cảm, Megan Fox từng khiến thế giới dậy sóng trong Transformers khi mới qua tuổi 20. Dù đã có mặt tại Hollywood gần 15 năm, nữ diễn viên vẫn chỉ được biết đến như một biểu tượng sex cùng các vai khoe nhan sắc bốc lửa.

Với bộ phim kinh dị Till Death (tạm dịch: Cho đến lúc chết ra mắt đầu tháng 7 vừa qua, Megan Fox bộc lộ rõ ý định muốn được nhìn nhận như một diễn viên nghiêm túc theo đuổi các vai đa chiều thay vì mác "biểu tượng gợi cảm".

Megan Fox trong Till Death (2021).

Till Death là tác phẩm kinh dị xoay quanh màn trốn chạy kinh hoàng của Emma (Fox) – nạn nhân của màn trả thù quái đản của ông chồng. Trung tâm của tác phẩm, nhân vật của Megan Fox lăn lộn trong tuyết với chiếc sơ mi đầm đìa máu. Cô sống sót khỏi một gã vô lại, chống đối người chồng tồi, chiến đấu để giành lại mạng sống trong điều kiện khắc nghiệt.

Bộ phim nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình. Ngoài kịch bản đơn giản (không quá vụng về), tác phẩm đưa đến một số vấn đề xã hội như nạn bạo lực tinh thần, thể xác đối với phụ nữ. Diễn xuất của nữ diễn viên 36 tuổi được những trang tin lớn như Thrillist, Cultured Vultures, Movie Nation khen ngợi. New York Times cho rằng “nếu như Megan Fox thiếu đi biểu cảm kịch tính, cô ấy đã bù đắp nó bằng sự hấp dẫn thuần túy.”

So với nhiều vai diễn khoe da thịt và ít đòi hỏi diễn xuất trong quá khứ, đây có thể coi là một bước tiến trong sự nghiệp của Megan Fox. Đối với một diễn viên chỉ 2 năm trước bị coi là sự nghiệp đổ bể, xuống dốc không phanh, thành công của Till Death mở ra cơ hội mới để Fox thay đổi hình tượng vốn đã bị truyền thông khai thác quá nhiều.

“Gái hư” của Hollywood

Từ một diễn viên vô danh, Megan Fox vụt thành sao lớn nhờ Transformers nhưng cũng khiến cô "chết vai" kể từ đó.

Nổi danh nhờ hình tượng gợi cảm, không có gì ngạc nhiên khi truyền thông sớm tung hê Megan Fox như một biểu tượng sex màn ảnh mới. Người ta gọi cô là Marilyn Monroe tóc nâu, là Angelina Jolie thứ hai. Tuy nhiên dư luận cũng sớm nhận ra cô gái này không hề dễ bảo như họ mong đợi. Nổi loạn, khó chiều, Megan Fox liên tục thách thức quan niệm phổ biến trong một thế giới giải trí vẫn quen với các cô gái đẹp phục tùng.

Trả lời trước báo chí, Fox không ngần ngại đưa ra quan điểm cá nhân về việc Hollywood vật hóa chính cô như một biểu tượng tình dục, về giới tính, trải nghiệm của cô với vấn nạn tấn công tình dục trong ngành giải trí. Megan Fox trở thành nghiên cứu điển hình về cách cơ thể và hình ảnh của phụ nữ bị biến thành hàng hóa và chiếm đoạt để phục vụ lợi ích của nam giới ở Hollywood.

Một cảnh trong Jennifer's Body.

Jennifer’s Body ra mắt vào năm 2009 là ví dụ cho thấy cách tiếp thị của một bộ phim có thể ảnh hưởng đến thông điệp nó đem đến khán giả như thế nào. Bề nổi, đó là một câu chuyện rác rưởi và rẻ tiền: nhân vật của Megan Fox quá gợi dục, quá nông cạn. Khán giả nếu tìm hiểu kỹ hơn có thể thấy thông điệp thực sự của ekip (gồm cả đạo diễn và biên kịch đều là nữ) vốn đề cao nhân vật nữ mạnh mẽ. Nhưng không thể phủ nhận, định hướng marketing sai lầm cùng với diễn xuất có hạn của Megan Fox khiến bộ phim như một phiên bản Twilight cho đàn ông.

Cùng thời điểm Fox đang bấm máy cho Jennifer’s Body, cô nhận về cơn mưa gạch đá khi lên tiếng chống lại đạo diễn Michael Bay của Transformers, nói rằng ông ấy là “một cơn ác mộng khi làm việc cùng”. Một số nguồn tin cho hay Megan Fox so sánh Bay với Hitler, chính điều này đã khiến Steven Spielberg đuổi cô ngay lập tức khỏi dự án.

Trở lại Hollywood và sự thay đổi

Sau những ồn ào của Transformers, có những khoảng thời gian người ta không còn thấy Megan Fox trong các dự án điện ảnh lớn. Cô biến mất khỏi radar của công chúng trong gần 7 năm kể từ 2012, chỉ xuất hiện trong một vài tựa phim nhỏ trừ Teenage Mutant Ninja Turtles. Trong thời gian đó, Fox thừa nhận việc làm mẹ đã thay đổi rất nhiều thế giới quan của mình và giúp cô vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Megan Fox cùng bạn trai rapper Machine Gun Kelly.

Có một điều ít thay đổi, đó là cô diễn viên vẫn giữ nguyên tính cách “ngang ngược”: nói và làm bất cần đời, không màng tranh cãi. Những tuyên bố kỳ quặc của Fox đã trở thành một phần của sự quyến rũ từ nhân vật này.

Cô từng gọi Donald Trump là “một huyền thoại”. Là một Cơ đốc nhân, cô khẳng định mình là người song tính, mắc chứng OCD và có lòng tự trọng thấp. Một tín đồ tận tâm của chiêm tinh học, Fox cương quyết cho rằng đường công danh, tình yêu và danh tiếng của cô đều được các vì sao định sẵn.



“Tôi tin rằng có một mục đích và lý do cho việc đó", cô ấy nói một cách chắc chắn. Nữ diễn viên thường bắt đầu một ngày với những lá bài tarot và đọc tử vi.

Ngoài câu chuyện tốn giấy mực với tình trẻ Machine Gun Kelly, thời gian gần đây Megan Fox bận bịu với các dự án phim đánh dấu sự trở lại Hollywood. Trước Till Death, Rogue (2020) là tác phẩm mà cô diễn viên sinh năm 1986 cũng đã nỗ lực để thay đổi lời nguyền “chết vai”.

Trong Rogue, Fox vào vai một lính đánh thuê cố gắng sống sót tại đồng cỏ Đông Phi. Như thường lệ, phim nhận đánh giá trung bình khá từ khán giả, nhưng Megan Fox đã cho thấy cố gắng đáng khích lệ.

Có thể thấy sự đa dạng trong các vai diễn gần đây và sắp tới của Fox. Ngoài hành động, cô còn có tham gia phim kinh dị, giật gân, tội phạm (Midnight in the Switchgrass), hài (Big Gold Brick) hay hoạt hình (Naya Legend of the Golden Dolphins). Sự hạn chế trong khả năng diễn xuất vẫn còn đó khi hầu hết cảnh Megan Fox chỉ có thể biểu lộ đúng một gương mặt. Thế nhưng, ít nhất cô đã có thể đảm trách các vai diễn có chiều sâu hơn là một bình hoa di động khoe da thịt. Điều đó thể hiện một mong muốn tiếp cận vai diễn có ý nghĩa, có mục đích.

Megan Fox sẵn sàng cho sự trở lại Hollywood lần này.

Trong phần lớn sự nghiệp của mình, Fox đã phải đối mặt với sự giám sát gắt gao, thường xuyên bị chôn vùi dưới làn sóng đưa tin gay gắt và thẳng thắn của phương tiện truyền thông phân biệt giới tính. Nhiều phim cô đóng là những cú ngã ngựa phòng vé, mà Fox trở thành tâm điểm để đổ lỗi.

Khi xem xét sự nghiệp diễn xuất kéo dài một thập kỷ của cô ấy, có thể bạn sẽ bị hấp dẫn khi nhìn cô ấy qua lăng kính sai lạc của Hollywood như một hình mẫu “hot girl gợi cảm”. Không ai khen Fox là diễn viên tài năng nhất, nhưng cô xứng đáng được nhìn nhận cho những cố gắng của mình.

Fox, người đã chịu đựng mối quan hệ căng thẳng với Hollywood bấy lâu nay có vẻ như đã sẵn sàng đón nhận công việc diễn xuất và xuất hiện trở lại trong mắt công chúng. Là một người làm việc theo bản năng, cô hy vọng rằng việc lựa chọn các kịch bản bằng trực giác sẽ đưa mình tới với “những vai diễn đầy thử thách, vui vẻ và độc đáo”.

Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn được đóng phim Marvel hay DC, tuy nhiên lại rất thực tế khi nói đến mục tiêu nghề nghiệp tương lai gần của mình. “Tôi muốn phát triển bản thân với tư cách là một diễn viên. Tôi cảm thấy mình đã mất rất nhiều năm để không làm điều đó bởi vì tôi đã rời khỏi Hollywood. Bây giờ tôi đã sẵn sàng để trưởng thành là chính mình", cô nói.