Megan Fox bức xúc

Page Six đưa tin Megan Fox lên tiếng chỉ trích Robby Starbuck. Trước đó, người này đăng tải bài viết cáo buộc nữ diễn viên ép con trai mặc quần áo con gái.

"Tôi thực sự không muốn giúp anh có thêm sự chú ý vì rõ ràng anh là kẻ theo đuổi sự nổi tiếng một cách bất chấp. Nhưng để tôi dạy anh một điều, dù cho anh có đang khao khát của cải, quyền lực, thành công hay danh tiếng, đừng bao giờ sử dụng trẻ em làm đòn bẩy", Megan Fox chia sẻ trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên chỉ trích hành động của Robby Starbuck là ác ý, sai lầm và đi ngược lại với thế giới.

Robby Starbuck, người tự xưng là "nhà tư tưởng tự do", gây chú ý với bài đăng đính kèm hình ảnh của Megan Fox cùng các con.

"Chúng tôi từng sống trong một cộng đồng và lũ trẻ cùng chơi ở công viên. Tôi chứng kiến 2 đứa trẻ suy sụp và nói rằng chúng bị mẹ ép mặc quần áo con gái. Bảo mẫu của 2 đứa cố gắng an ủi chúng", Robby Starbuck viết. Trong một bài đăng khác, anh nhấn mạnh sự việc xảy ra cách đây 5 năm và có nhân chứng.

Trang phục của con trai Megan Fox từng là chủ đề được quan tâm. Trước đó, vào tháng 4/2022, nữ diễn viên cho biết con trai Noah từng bị bắt nạt vì mặc váy. Chia sẻ với Glamour UK, Megan Fox cho biết: "Con trai của tôi đang phải chịu đựng. Tôi rất lo lắng về điều đó".

Năm 2020, Megan Fox và Brian Austin Green ly hôn sau hơn 10 năm về cùng một nhà. Thời điểm đó, đôi bên đều có tình mới. Megan Fox có 3 con trai với chồng cũ là Noah, Bodhi và Journey River. Cô và Brian Austin Green chia sẻ quyền nuôi con sau khi ly hôn.

