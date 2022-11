Mega và nhà thuốc An Khang tài trợ quà sức khỏe cho bà con Tiền Giang

Với phương châm hướng đến sức khỏe cộng đồng, Mega We care (Mega) đồng hành cùng chuỗi nhà thuốc An Khang thăm khám và phát thuốc miễn phí cho nhiều người dân tại Tiền Giang.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hành trình Tâm An Thân Khang do chuỗi nhà thuốc An Khang thực hiện, với mục tiêu khám chữa bệnh và phát thuốc cho gần 10.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Hành trình yêu thương

Hành trình Tâm An Thân Khang bắt đầu từ tháng 7 và đã lần lượt đi qua nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Bình Dương… Chuyến xe thiện nguyện sẽ đến với 18 tỉnh thành toàn quốc đến hết 2023.

Lãnh đạo nhà thuốc An Khang cùng đại diện Mega trao quà cho người dân Tiền Giang trong khuôn khổ sự kiện Tâm An Thân Khang diễn ra ngày 19/11 vừa qua.

Vì mục tiêu chương trình phù hợp với định hướng của thương hiệu, Mega We care (Mega) - công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tiếp thị, bán lẻ và phân phối dược phẩm - đã tài trợ 500 phần quà cho tất cả những người tham gia.

Những phần quà bao gồm sản phẩm bổ sung vitamin tổng hợp (Wevitz) được trao tặng nhằm giúp bà con nhanh chóng phục hồi sức khỏe, xoa dịu mệt mỏi, căng thẳng để bớt đi nhọc nhằn và luôn được an khang.

500 phần quà của Mega được trao đi với mong muốn bà con nghèo có thể tiếp cận với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe uy tín.

Đại diện Mega chia sẻ: “Chúng tôi luôn hướng về sức khỏe con người, mang lại lợi ích cho cộng đồng, lấy con người là trung tâm, vì sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần toàn diện. Đây cũng là định hướng chính cho sự phát triển lâu dài của Mega We care toàn cầu nói chung và Mega We care Việt Nam nói riêng”.

Đến với hành trình Tâm An Thân Khang, bà con được thăm khám bởi các bác sĩ giàu kinh nghiệm thuộc nhiều chuyên khoa: Tai mũi họng, nội khoa, tiêu hóa, hô hấp, xương khớp…

Những hoạt động ý nghĩa của Mega We care

Là đơn vị năng nổ với hoạt động vì cộng đồng, Mega We care không ít lần tham gia các chương trình ý nghĩa trong nhiều năm qua. Cụ thể, từ 2020 đến 2022, nhãn hàng ENAT thuộc Mega We care đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Phụ nữ nhằm lên tiếng bảo vệ những người phụ nữ là nạn nhân của bạo hành gia đình, qua đó góp phần vào tiếng nói bình đẳng giới.

Trước đó, trong hai năm 2012 và 2013, ENAT cũng đóng góp tích cực trong việc giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tạo cho họ cơ hội cải thiện cuộc sống thông qua các lớp dạy nghề trong chương trình “ENAT - Chị tôi”. Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại hơn 30 tỉnh thành toàn quốc.

Hành trình Tâm An Thân Khang là một trong những hoạt động thiện nguyện nổi bật mà Mega đồng hành trong năm 2022.

Mega cũng thường xuyên thực hiện những chuyến thiện nguyện để tặng các sản phẩm vitamin C (Nat C) để tăng đề kháng, hỗ trợ phòng, giảm nguy cơ cảm cúm, cảm lạnh cũng như vật dụng cần thiết cho học tập và sinh hoạt cho trẻ em tại các vùng cao, các mái ấm, nhà mở dịp cuối năm.

Trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19 năm 2021, Mega We care đã tham gia tích cực vào chiến dịch phòng chống Covid-19 cùng các bệnh viện dã chiến tại TP.HCM, tài trợ bộ sản phẩm tăng cường sức đề kháng vitamin C (Nat C). Ngoài ra, đơn vị tham gia đóng góp vào quá trình phục hồi sau bệnh cho bệnh nhân Covid-19 và tặng trang thiết bị phòng chống dịch cho cán bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện dã chiến TP.HCM và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995 và liên tục phát triển, đến nay Mega We care không ngừng mang đến cho người tiêu dùng nhiều dòng sản phẩm chất lượng. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe với sự cải tiến không ngừng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đối tác và người tiêu dùng ở các lứa tuổi và tình trạng khác nhau.