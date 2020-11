Mẹ và cha dượng phản cung, khai không giết con gái 3 tuổi

Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh phản bác cáo trạng. Hai bị cáo khai bị ép cung nên thừa nhận 6 lần đánh đập con gái.

Lời khai đôi vợ chồng bạo hành bé gái 3 tuổi Trước tòa, Tuấn phản cung và khai rằng bé gái 3 tuổi tử vong do bị cảm.

Sáng 18/11, Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi) được cảnh sát dẫn giải đến TAND Hà Nội. Ngoài cổng, hàng chục người căng băng rôn in hình nạn nhân N.N.M. (3 tuổi, con gái riêng của Lan Anh). Họ đề nghị tử hình cả 2 bị cáo đã khiến bé gái tử vong.



Theo cáo buộc, sau khi sử dụng ma túy, Tuấn và Lan Anh 6 lần đánh đập cháu M. Tuấn dùng cán chổi đánh nạn nhân, còn Lan Anh lấy kim khâu quần áo đâm vào bắp tay, đùi con gái. Hậu quả, M. tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đều phản cung, không thừa nhận cáo buộc giết người. Họ cho rằng bị điều tra viên ép cung trong quá trình điều tra.

Là người đầu tiên trả lời xét hỏi, Nguyễn Minh Tuấn khai sau khi bị đưa về trụ sở công an, anh ta thấy trên tay Lan Anh xuất hiện vết thương. Cho rằng vợ bị đánh, Tuấn đã khai như trong cáo trạng và chờ đến lúc ra tòa để thay đổi lời khai.

“Bị cáo khai đã phạt cháu M. 6 lần, trong đó đánh 3 lần nhưng điều tra viên ép bị cáo khai đã đánh cháu bé cả 6 lần”, Tuấn trình bày.

Nguyễn Minh Tuấn. Ảnh: Hải Nam.

Tại tòa, Nguyễn Minh Tuấn thừa nhận đánh con gái riêng của vợ tại nhà trọ ở quận Đống Đa. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mục đích đánh chỉ nhằm dạy dỗ con.

Đến sáng 30/3, bị cáo thấy chân và tay cháu M. lạnh nên gọi vợ nấu cháo, pha sữa nóng và trà gừng cho M. ăn uống nhưng bé gái từ chối.

Theo bị cáo, nguyên nhân bé gái chết do bị cảm. “Bị cáo cảm thấy sốc nhưng cũng có trách nhiệm với cái chết của cháu M.”, Tuấn khai và cho rằng một số vết thương trên cơ thể nạn nhân do anh ta gây ra. Nhưng nhiều thương tích khác do cháu bé chơi đùa.

Về nguồn gốc ma túy bị thu giữ tại nhà trọ, Tuấn khai anh ta mua tại quán bar ở quận Hoàn Kiếm để sử dụng khi thức đêm làm việc. “Bị cáo mua trước Tết với giá hơn 2 triệu”, Tuấn khai rằng sau khi dùng ma túy xong, bị cáo không bị ảo giác, thấy minh mẫn hơn.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Lan Anh khai không đánh đập con gái như VKS quy kết. Lan Anh nói rằng "rất thương con" và quá trình điều tra, cô bị điều tra viên ép cung.

Nữ bị cáo khai sáng 29/3, cháu M. đòi ăn bánh gạo. Tuấn nói chờ mẹ chuẩn bị bữa sáng nhưng bé gái không chịu nên Tuấn đã phạt M. bằng cách bắt cháu ngồi trong chậu.

Sáng hôm đó, Tuấn lấy cán chổi đánh cháu M. rồi bỏ lên phòng ngủ. Còn cháu M. ngồi trong chậu và ngủ gật. 11h cùng ngày, Tuấn dậy thấy cháu M. ngủ nên tiếp tục bắt nạn nhân ngồi vào chậu.

Nguyễn Thị Lan Anh thừa nhận sử dụng ma túy nhưng phủ nhận sát hại con gái. Ảnh: Hải Nam.

“Bị cáo không tham gia đánh đập cháu M. Bị cáo cũng không dùng kim khâu chọc vào đùi con gái như cáo trạng quy kết”, Lan Anh phủ nhận cáo buộc giết người, nhưng thừa nhận đã cùng chồng sử dụng ma túy.

"Nếu không sử dụng ma túy, bị cáo có nghĩ sẽ hành hạ con gái?", thẩm phán Nguyễn Hữu Chính đặt câu hỏi. Trả lời HĐXX, Lan Anh trình bày bản thân chỉ muốn con nhanh chóng thay đổi, không bướng bỉnh.

Cùng được xét hỏi trong phiên xử sáng nay, bà Vũ Thị Dự (bà ngoại của cháu M.) cho rằng 2 bị cáo khai không đúng sự thật. Người phụ nữ này đề nghị HĐXX làm rõ hành vi đánh đập, bạo hành bé gái khiến nạn nhân tử vong.

"Đề nghị xử lý nghiêm bị cáo Tuấn. Còn Lan Anh, dù sao cũng là con tôi. Lan Anh còn có con nhỏ nên tôi mong tòa giảm nhẹ hình phạt", đại diện của bị hại trình bày và cho biết gia đình không yêu cầu các bị cáo bồi thường dân sự.

Chiều nay, tòa tiếp tục xét hỏi và tranh luận.