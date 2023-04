Mẹ trộm hơn một triệu USD để trả nợ cờ bạc cho con trai ở Trung Quốc

Theo South China Morning Post, từ năm 2019 đến 2021, người phụ nữ họ Bao, là nhân viên kế toán sống tại Thượng Hải, đã liên tục lấy cắp tiền từ tài khoản của ông chủ một cách tinh vi và có hệ thống.

Kế toán 63 tuổi đã lấy trộm 6,3 triệu nhân dân tệ ( 910.000 USD ) của ông chủ để trả khoản nợ cờ bạc của cậu con trai 37 tuổi, chỉ để lại 20 nhân dân tệ ( 3 USD ) trong tài khoản công ty.

Phải đến khi phát hiện tài khoản chỉ còn số tiền ít ỏi, chủ doanh nghiệp mới nhận ra tiền của mình đã biến mất và báo cáo vụ trộm với cảnh sát.

"Tôi đã phát điên khi phát hiện vụ việc động trời", ông chủ công ty họ Li nói với Shanghai TV.

Bao cho biết trong hai năm, bà đã lấy cắp tiền từ tài khoản công ty để trả nợ giúp con trai 37 tuổi, là một con nghiện cờ bạc, mỗi khi anh ta yêu cầu.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc báo cảnh sát bắt con mình. Nếu làm vậy, cuộc đời thằng bé sẽ bị hủy hoại", người mẹ 63 tuổi nói.

Bao nói thêm rằng đây không phải là lần đầu tiên bà giúp con trai trả nợ. Năm 2005, khi Jiang (con trai bà) còn là sinh viên đại học, bà đã đưa cho anh ta 300.000 nhân dân tệ ( 43.300 USD ) để trả nợ cờ bạc.

Tuy nhiên, Jiang vẫn tiếp tục nghiện cờ bạc và sau đó mắc nợ một triệu nhân dân tệ. Khi anh đến nhờ mẹ giúp đỡ, Bao đã bán tài sản để trả nợ.

Năm 2014, khi cơn nghiện cờ bạc của con trai dần hủy hoại cuộc sống của cả hai người, Bao phải cùng con trai giải quyết các khoản nợ cờ bạc triền miên. Lúc này, Jiang đã thuyết phục mẹ mình ăn cắp 1,2 triệu nhân dân tệ (hơn 173.000 USD ) từ người bạn thân nhất của bà, một phụ nữ họ Guo.

Nhưng sau lần đó, Jiang thậm chí đốt tiền vào bài bạc nhiều hơn. Trong cơn tuyệt vọng, Bao quyết định ăn trộm tiền của công ty.

"Bà ấy không trộm hết tiền cùng một lần. Thay vào đó, bà ấy chia thành nhiều đợt và rút dần", một sĩ quan cảnh sát giấu tên nói trong báo cáo.

Viên chức này cho biết chiêu trò của Bao khiến công ty khó phát hiện ra số tiền biến mất cho đến khi tài khoản cạn kiệt.

"Tôi cảm thấy rất có lỗi với mẹ mình", Jiang nói.

Ở Trung Quốc, nơi nhiều gia đình chỉ có một con và văn hóa trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại, việc cha mẹ bảo bọc hay chiều chuộng quá mức, khiến con đã trưởng thành vẫn ăn bám gia đình không phải chuyện hiếm.

Năm 2022, dân mạng nước này dậy sóng với câu chuyện anh chàng 28 tuổi không đi làm, chỉ ở nhà để bố mẹ già nuôi.

Theo đó, bà Gao (quận Kiến An, thành phố Hứa Xương, Trung Quốc) đã ngoài tuổi nhưng vẫn còn phải chật vật kiếm tiền để chu cấp cho cậu con trai tên Yafei (28 tuổi), trang 163 đưa tin.

Ở tuổi trưởng thành, đáng ra Yafei phải đi tìm việc làm, kiếm tiền và phụng dưỡng cha mẹ già yếu, nhưng anh chọn "ở nhà cho yên tâm". Trước sự vất vả của bậc sinh thành, anh không hề hổ thẹn, thậm chí còn thờ ơ để mặc.

Người mẹ kể rằng từ khi Yafei còn nhỏ, vợ chồng bà vì bận bịu công việc ở xa nên đã giao anh cho bà ngoại chăm sóc. Bà ngoại chiều chuộng cháu hết mực nhưng không kỷ luật, Yafei có được mọi thứ anh muốn, thích gì làm nấy.

Năm lớp 6, Yafei không muốn đến trường nên bà ngoại đã cho anh bỏ học ở nhà. Đến khi bà Gao biết được tình hình của con thì đã quá muộn.

Mối quan hệ giữa bố mẹ với con trai lúc này đã rạn nứt, Yafei trách cứ phụ huynh vì bỏ mặc mình suốt thời thơ ấu. Đôi bên thường xuyên xảy ra xung đột, tranh cãi, đến mức tổ công tác xã hội của địa phương phải đến nhà hòa giải.

Bà Gao cho biết ngoài sự chiều chuộng quá mức của bà ngoại, việc cha mẹ không quan tâm chu đáo cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý của Yafei khi trưởng thành.

