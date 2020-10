Mẹ thông thái đã biết cách nuôi con khỏe mạnh, tăng trưởng tốt?

5. Nguyên nhân khiến trẻ dễ ốm vặt, rối loạn tiêu hóa Do cơ địa

Do bố mẹ không biết cách chăm con

Do trẻ có đề kháng và tiêu hóa chưa hoàn thiện Theo GS.TS Nguyễn Gia Khánh, Phó chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, trong những năm tháng đầu đời, khả năng đề kháng và tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện. Chính vì vậy, trẻ sẽ dễ bị tấn công bởi các bệnh vặt như sốt, ho, viêm mũi, rối loạn tiêu hoá... Muốn cải thiện tình trạng này từ gốc, bố mẹ nên chú ý bồi dưỡng đề kháng và tiêu hóa cho trẻ.