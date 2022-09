Mẹ nạn nhân vụ cháy quán karaoke: 'Con tôi cháy đen hết rồi'

Bước ra từ nhà xác bệnh viện, đôi mắt bà Tiết đỏ hoe. Bà mẹ này là người hiếm hoi nhận diện được con gái giữa nhiều thân nhân khác. "Con tôi cháy đen hết rồi", bà nấc nghẹn.

20h15 ngày 6/9, lửa bùng phát tại tầng 2 của quán karaoke An Phú.

22 người chạy lên sân thượng được cứu an toàn. Số khác tự nhảy khỏi tòa nhà.

Đêm 6/9, Bệnh viện Đa khoa An Phú tiếp nhận 40 nạn nhân.

Sáng 7/9, 29 nạn nhân được xuất viện.

Đến 17h30 ngày 7/9, số nạn nhân thiệt mạng được ghi nhận lên 23.

Chiều 7/9, tại Bệnh viện Đa khoa Thuận An (TP Thuận An, Bình Dương) - nơi tiếp nhận các thi thể nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú về - đổ mưa tầm tã. Ngay cổng bệnh viện, đông bảo vệ chốt chặn, không cho người ngoài tiếp cận.

Quanh đó, hơn 30 người đứng, ngồi không yên. Người trú bên cạnh, người đứng chờ ngay cổng. Không ai mặc áo mưa, gương mặt thất thần. Họ là người nhà, người thân quen của những nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke đêm 6/9.

“4 người còn quện vào nhau trong phòng hát, cảnh sát tiếp cận được nhưng chưa thể đưa ra. Giờ làm sao mà nhận diện được, chắc cháy đen hết rồi. Chờ thôi chứ biết làm sao”, anh Phúc (quê Bắc Ninh) nói lớn qua điện thoại để át tiếng mưa bên ngoài.

“Nó quay lại cứu con chó nên không thoát được”

Thân nhân tập trung ở đây hầu hết đều trong tâm trạng chờ đợi. Họ biết người nhà của mình có mặt làm việc, đi hát karaoke trong quán An Phú tối qua, nhưng hiện người đã được đưa ra chưa thì không một ai có thông tin chắc chắn.

“Là người đàn ông, mập, tầm bốn mấy tuổi”, một người đàn ông đội mưa đi ra nơi mọi người đang tập trung, vừa nói lớn vừa xem hình trong điện thoại. Mấy chục con người cạnh đó nghe tiếng thông báo đều vội vàng chạy lại nghe.

Tấm ảnh thi thể đó chỉ một mình người đàn ông đó có. Một vài người tới hỏi thêm để xác nhận xem có phải thân nhân của mình hay không.

“Ông tìm em trai phải không? Thi thể thấy cũng giống ông ấy, đi vào xem đi. Lẹ lên", người này chỉ và giục anh Phúc vào nhận diện.

Người nhà các nạn nhân chầu chực bên ngoài Bệnh viện Đa khoa Thuận An. Ảnh: Duy Hiệu.

Hy vọng lóe lên cho người này thì cùng lúc dập tắt mong chờ của những người khác. Sau một lúc đi vào phía trong, anh Phúc quay lại và lắc đầu: “Không phải. Họ cho xem một chút thôi, không đúng là mời ra”, người đàn ông thất vọng.

Trời vẫn đổ mưa không dứt. Người thân mỗi lúc kéo đến mỗi đông, mang theo nỗi đau và cả hy vọng.

14h, một người phụ nữ bước từ bệnh viện ra cùng nhiều người khác. Bà đeo khẩu trang, lộ đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ, hai bàn tay bấu chặt vào chiếc túi xách ôm trước ngực.

Bà là Thạch Thị Tiết (quê Kiên Giang), vừa nhận diện được con gái và chờ làm thủ tục để đưa thi thể về quê.

Con gái bà Tiết là Cúc, 24 tuổi, nhân viên của quán karaoke An Phú, làm việc được 8 năm. Khi đám cháy bùng lên, Cúc đang ở lầu 3.

Nhờ thẻ ATM còn trong túi áo của Cúc nên công an mới biết mà thông báo. Cậu của nạn nhân Cúc

“Tui có biết gì đâu. Đang ở dưới quê thì nghe điện thoại cậu nó gọi báo là có vụ cháy quán như vậy. Tui thuê xe lên trong đêm, sáng gần tới thì nghe báo là nó chết rồi. Con tui cháy đen hết”, người mẹ bật khóc.

Theo bà Tiết được nghe kể lại, Cúc chạy từ lầu 3 xuống nhưng nhớ ra còn chú chó nên quay lên lại, một người khác xót bạn cùng chạy lên theo thì đều không qua khỏi.

“Nó vì con chó mới quay lại. Tui không biết gì hết. Không một ai nói gì cho tui hết. Tại sao không nói gì cho tui hết”, bà Tiết cứ liên tục trách người em trai không thông tin cho bà, như một cách đổ lỗi cho nỗi đau đang đè nén tâm can người mẹ này.

“Ai mà dám thông báo lúc đó, chưa có xác nhận gì hết mà. Đến sáng nay, nhờ thẻ ATM còn trong túi áo của Cúc nên công an mới biết mà thông báo. Cũng may là có cái thẻ ngân hàng”, cậu của Cúc nói rồi cùng người nhà lo xe để đưa thi thể cháu gái về Kiên Giang.

Người nhà bà Tiết liên hệ xe để đưa thi thể Cúc về Kiên Giang. Ảnh: Duy Hiệu.

Một người bảo vệ từ trong bệnh viện bước ra, cầm loa thông báo cho thân nhân đang đứng bên ngoài: “Hiện thi thể nữ đã được nhận diện hết rồi. Nên ai còn người nhà là nữ thì xin mời đi về”.

Sau lời thông báo đó, không một ai đi về. Họ tản ra để gọi điện thoại cập nhật tin tức cho người thân.

Mưa đã tạnh, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương đục tường để tiếp cận phía trong. Vẫn chưa có câu trả lời về việc còn bao nhiêu người mắc kẹt chưa được đưa ra. Còn lòng người thân tập trung tại đây thì vẫn như lửa đốt.

Những người may mắn sống sót

Tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, Nguyễn Thị Xuân (18 tuổi) nằm truyền dịch. Đây là bình thứ 3 được các bác sĩ truyền cho Xuân từ khi được đưa vào bệnh viện tối 6/9.

Thời điểm quán karaoke bốc cháy, Xuân đang nghỉ ngơi tại phòng trên tầng thượng của quán. Theo Xuân, tối hôm qua quán không đông bằng mọi ngày.

Đang nằm ngủ, tôi nghe mọi người hô hoán “cháy rồi, chạy đi”. Nguyễn Thị Xuân

“Đang nằm ngủ, tôi nghe mọi người hô hoán 'cháy rồi, chạy đi' vậy là tức tốc di chuyển ra ngoài hành lang tầng thượng và chờ đợi được ứng cứu. Chúng tôi dùng khăn, quần áo, váy bịt mũi để tránh hít khí độc. Tôi quá hoảng loạn không biết những người còn lại thế nào. Tôi chỉ biết mình được đưa ra rồi chuyển vào bệnh viện. Quá may mắn là mình còn sống sót”, Xuân kể.

Khi Xuân đang thuật lại câu chuyện cho phóng viên thì một cô gái tên Kim Nhung với vẻ mặt hốt hoảng tiến lại, cầm trên tay tấm hình trong điện thoại và cho biết đang đi tìm chị gái ở 2 bệnh viện vẫn chưa thấy.

“Chị có gặp chị em ở đâu không? Chị em cũng làm ở quán”, Nhung vừa đưa ảnh cho Xuân vừa hỏi. Tuy nhiên, Xuân không biết vì chỉ mới vào làm được hơn 1 tháng.

Các nạn nhân bị thương được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Duy Hiệu.

Nằm cạnh Xuân là 4 nhân viên, khách vào quán karaoke An Phú hát, bị ngạt khói. Các bác sĩ tại đây cho biết sức khỏe của họ ổn định và có thể xuất viện chiều 7/9.

“Tôi vẫn còn hoảng loạn không biết mình được đưa ra bằng cách nào. Khi tháo chạy ra khỏi quán, tôi đã bị ngất xỉu. Chuyện gì xảy ra sau đó tôi không biết nữa”, một nữ khách hát karaoke kể.

Trao đổi với Zing, bác sĩ Nguyễn Đình Đạt, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Phú, chia sẻ khoảng 21h30 ngày 6/9, có hơn 30 người gặp nạn được đưa tới cấp cứu. Lúc vào viện, các bệnh nhân có tâm lý hoảng loạn. Bệnh nhân chủ yếu bị ngạt khí và gãy xương.

Bác sĩ Đạt kể từ khi nhận được tin có vụ cháy lớn gần bệnh viện, cứ vài phút lại có xe cấp cứu chở về 5-7 bệnh nhân. Tất cả nạn nhân mặt bị ám khói đen, quần áo ướt sũng, một số người chảy máu đầu, gãy tay, gãy chân.

Với kinh nghiệm nhiều năm cấp cứu nạn nhân ngạt khói, bác sĩ Đạt chỉ đạo ê-kíp trực tận dụng tất cả oxy (kể cả dự trữ) hỗ trợ bệnh nhân, kết hợp với các phương pháp sơ cứu khác.

Sau khi sơ cứu, các bác sĩ đã cho 20 người có sức khỏe ổn định về nhà theo dõi, một người bị chấn thương sọ não được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Hiện còn khoảng 10 bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện, trong đó 3 người bị gãy xương nặng, 7 người trong tình trạng nhẹ hơn.

Lực lượng PCCC vẫn đang tích cực đục tường để tiếp cận hiện trường bên trong. Ảnh: Duy Hiệu.

Cơn mưa lớn đổ xuống TP Thuận An trưa chiều 7/9 khiến hiện trường không còn cột khói bốc lên, nhưng việc tiếp cận bên trong của lực lượng chức năng gặp khó khăn. Người thân, người dân vẫn ngóng chờ, với hy vọng không còn thêm một nạn nhân nào được đưa ra.

Theo báo cáo ban đầu về vụ việc, khoảng 20h15 ngày 6/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, một xe trạm bơm, một xe phương tiện, một xe chỉ huy và 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế. Cơ sở karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, hiện ở TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở karaoke này được thiết kế, xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của cơ sở. Lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn. Ghi nhận đến 8h ngày 7/9, lực lượng Công an đã phát hiện đưa ra ngoài 12 thi thể (hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch). Số người bị thương tích hiện được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện. Công tác cứu nạn, cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Từ 12 thi thể ban đầu được phát hiện lúc 8h sáng 7/9, số thi thể đã lên đến 23 vào chiều tối cùng ngày. Số nạn nhân thiệt mạng được tìm thấy hầu hết là mắc kẹt trong nhà vệ sinh.