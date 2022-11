Mẹ Diễm My không biết con gái ở đâu

Tại phiên tòa, bà Tuyết Mai cho biết Diễm My mất tích 2-3 năm nay, gia đình không biết con gái sống chết ra sao, đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Chiều 2/11, TAND tỉnh Long An tiếp tục phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của ông Lê Tùng Vân và đồng phạm liên quan vụ án hình sự Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng lai.

Trong phần thẩm vấn, luật sư bào chữa cho các bị cáo hỏi cha mẹ Diễm My về tình trạng của Diễm My. Hiện tại, Diễm My ở đâu, tình trạng thế nào, vì sao không có mặt tại phiên tòa?

Bà Đoàn Thị Tuyết Mai chia sẻ không biết con gái là Võ Thị Diễm My ở đâu, sống chết như thế nào, con tôi mất tích tại Thiền am bên bờ vũ trụ (tức Tịnh thất Bồng lai). Đồng thời, bà Mai yêu cầu CQĐT tiến hành điều tra tìm kiếm Diễm My.

"Gia đình đã nhờ Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa tìm kiếm Diễm My”, bà Mai thông tin.

Lý giải thêm về việc gia đình đã nhận con gái từ Công an huyện Đức Hòa, nhưng “đổ thừa” con gái mất tích do những người trong phía Thiền am bên bờ vũ trụ, bà Mai cho rằng con gái về sống với bà được 6-8 tháng rồi bỏ đi. Sau đó, Diễm My quay về nhà xin tiền gia đình rồi đi đâu đến nay không rõ.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Nhất Nguyên cho rằng cần sự có mặt của Diễm My để làm rõ vụ việc. Do đó, bị cáo này đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc Diễm My đang ở đâu.