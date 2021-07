Mẹ của Amelia Hamlin sốc khi biết con gái hẹn hò Scott Disick

Diễn viên Lisa Rinna lo lắng khi con gái hẹn hò với bạn trai hơn nhiều tuổi.

Ngày 2/7, theo Fox News, diễn viên Lisa Rinna cho hay cô cảm thấy bất ngờ, sốc khi biết con gái Amelia Hamlin đang hẹn hò với Scott Disick.

Rinna kể lại cảm giác khi biết sự việc. "Đó là cảm giác khác lạ. Con gái tôi chỉ 20 tuổi, bạn trai đã 38 tuổi", cô nói. Rinna cảm thấy lo lắng khi con gái qua lại với bạn trai hơn nhiều tuổi.

Nữ diễn viên kể rằng khi cô tâm sự điều này với một người bạn, người đó đã khuyên rằng nếu Rinna càng thúc ép, con gái sẽ càng cố gắng làm điều này.



Amelia Hamlin và mẹ - diễn viên Lisa Rinna. Ảnh: Fox News.

Khác với phản ứng của nữ diễn viên, bố của Amelia Hamlin - diễn viên Harry Hamlin - bình tĩnh hơn. Harry cho rằng đây chỉ là một mối tình chớp nhoáng.

Lisa Rinna nói thêm thời gian đầu, con gái giải thích rằng mối quan hệ giữa Amelia Hamlin và Scott Disick chỉ là bạn bè.

"Amelia đã phải vật lộn với truyền thông. Tuy nhiên, điều này khá thú vị bởi sau tin tức đó, không ai nhắc tới chứng rối loạn ăn uống của Amelia nữa. Là một người mẹ, tôi thích điều này", Rinna nói.

Nữ diễn viên cho biết cô không biết nhiều về Scott Disick. Với Rinna, Disick là một phần của gia đình Kardashian-Jenner bởi trước đây, anh đã hẹn hò với Kourtney Kardashian trong thời gian dài và có chung ba người con là Mason, Reign và Penelope.

Amelia Hamlin và Scott Disick thường xuyên xuất hiện chung. Ảnh: Fox News.

Trước đó, ở tập hai của cuộc gặp gỡ với Keeping up with the Kardashians, Scott Disick từng nói lý do tại sao thường yêu bạn gái kém nhiều tuổi. "Mọi người đều hiểu sai rằng tôi chỉ thích tìm và yêu những cô gái trẻ. Tôi không tìm họ, đơn giản là họ bị tôi thu hút vì nhìn tôi vẫn trẻ", chồng cũ Kourtney Kardashian khẳng định.

Theo People, Scott Disick và Amelia Hamlin đang xây dựng mối quan hệ nghiêm túc. "Anh ấy nói với bạn bè rằng Amelia rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Hai người yêu nhau bất kể tuổi tác và không nghĩ đây là vấn đề nghiêm trọng. Họ không thể tách rời, thường xuyên qua lại, đi chơi cùng nhau từ Miami đến Los Angeles", nguồn tin nói thêm.