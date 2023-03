Mẹ chồng sốc khi biết con dâu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi

"Cháu về đây làm dâu 6-7 năm chưa có điều tiếng gì. Sự việc vừa xảy ra tôi bàng hoàng không thể tin", mẹ chồng bị can Nguyễn Thị Lành nói.

Nhà của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành (2 bị can trong vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi) cùng nằm ở tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Từ hôm họ bị bắt tạm giam, cuộc sống gia đình có nhiều xáo trộn.

"Cơm cứ dọn ra, lại dọn vào, tôi chả thiết ăn gì. Hai đứa nhỏ đêm nào cũng quấy khóc đòi mẹ. Bố nó đi làm không thể nghỉ được, ông nội giờ một nách 2 đứa, chăm cả ngày lẫn đêm", bà Sơn (mẹ chồng Lành) bật khóc.

Con cả đêm đòi mẹ

Bà Sơn cho biết Lành và An đều là con cháu trong nhà, ở cách nhau chỉ vài bước chân. Hôm nghe tin con dâu và An bị cảnh sát bắt giữ, 2 gia đình đều sốc.

"Cháu về đây làm dâu 6-7 năm chưa có điều tiếng gì. Sự việc vừa xảy ra tôi bàng hoàng không thể tin", bà Sơn nói.

Theo gia đình, sau vài năm chưa có con, vợ chồng Lành nhận con nuôi. Hai năm sau, người phụ nữ này sinh một bé gái.

"Cháu lớn được 4 tuổi, cháu thứ 2 được hơn 2 tuổi. Giờ mẹ thì bị giữ, con nhỏ ở nhà khóc cả đêm đòi mẹ, tôi cũng xót lắm", bà Sơn rưng rưng.

Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà của An và Lành. Ảnh: Xuân Huy.

Kể về con dâu, bà Sơn cho biết 2 mẹ con chưa từng xảy ra xích mích. Gia đình vừa xây nhà xong trước Tết, ở nhà mới chưa được bao lâu vụ vụ việc xảy ra.

"Lành trước giờ chưa có điều tiếng gì. Hàng xóm ở đây cũng đánh giá như vậy. Nếu có tiếng xấu, ai dám gửi con cho trông", bà Sơn trải lòng.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đến nhà bé trai thăm hỏi. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cũng đang bối rối nên chưa thể tìm ra hướng giải quyết.

"Có con trai lớn mất vì tai nạn khi cháu đang học đại học năm cuối, tôi rất hiểu nỗi đau của người mẹ mất con. Tôi mong gia đình chị Tuyên (mẹ bé trai) bỏ qua, sớm ngồi lại nói chuyện cùng gia đình", bà Sơn nói.

"Không có biểu hiện bất thường"

Cũng bất ngờ trước thông tin khi con dâu liên quan cái chết của bé trai 17 tháng tuổi, bà Điển (mẹ chồng An) cho biết khi đi làm về, An không có biểu hiện bất thường.

"Gia đình tôi và gia đình cháu Lành đều tạo điều kiện cho các cháu đi làm. Nhiều hôm 2 cháu làm đến tận tối muộn mới về nhưng gia đình không phàn nàn gì. An về vẫn chăm con, không thấy biểu hiện gì bất thường", bà Điển mắt ngấn lệ khi trò chuyện.

Theo người phụ nữ này, An và Lành rất trân trọng tình cảm của các phụ huynh. Ngày 8/3 mọi năm, khi được phụ huynh tặng quà, họ đều treo ở những nơi trang trọng và bảo quản cẩn thận.

"Ngày quốc tế phụ nữ hàng năm, Lành hay được phụ huynh tặng hoa, tặng quà để tri ân, cảm ơn. Năm nay thì...", bà Sơn khóc.

Ngồi ở góc nhà, chồng An gạt vội nước mắt: "Không biết vợ em ở trong đó đang như thế nào". Người đàn ông này kể hôm cháu bé bị ngất, anh gọi điện hỏi thăm vợ. An chỉ nói rằng cháu bị ngã, đã đưa vào bệnh viện mà không kể thêm.

"Bọn em đang tính cho An nghỉ trông trẻ để 2 vợ chồng làm mộc cùng nhau. Đầu năm nay, nhiều phụ huynh nhờ trông con nên vợ em vẫn cố. Ai ngờ sự việc như vậy", chồng An bày tỏ.

"Hai đứa nhỏ ở nhà tối đến cứ khóc đòi mẹ. Không muốn các con biết chuyện, gia đình đành nói dối là An đi viện", người đàn ông này nói thêm.

Công an xuất hiện tại điểm trông giữ. Ảnh: Xuân Huy.

Ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) để điều tra về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, lúc sự việc mới xảy ra, 2 cô giáo Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) nói với gia đình là cháu bé tự ngã. Tuy nhiên, khi đối chiếu với tài liệu điều tra, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm bất thường. Sau đó, 2 bị can thay đổi lời khai. Lành cho biết đã đi lùi, va vào bé trai làm Đ. ngã ra nền nhà. Trong khi An khai bế trượt cháu bé, làm nạn nhân ngã đập đầu.

Công an nhận thấy 2 lời khai này có nhiều điểm chưa phù hợp với dấu vết trên người nạn nhân. Sau khoảng một ngày làm việc, An và Lành đã thừa nhận hành vi đánh đập, bạo hành khiến nạn nhân tử vong.

Theo lời khai, ngày 23/2, 2 bị can đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài cửa. Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, nghi phạm tát nạn nhân. Cùng lúc này, An đạp vào bụng, ngực rồi đá và giẫm vào đầu cháu bé. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, bố mẹ bé trai đến đón con thì 2 người này nói cháu bé bị ngã.

Sáng 26/2, An tiếp tục dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, 2 bị can gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến chiều 1/3, nạn nhân được bệnh viện trả về. Sau đó một ngày, cháu bé tử vong.

Bố bé 17 tháng tuổi tử vong kể lúc nhận tin con trai nhập viện Biết tin con trai bị ngất phải nhập viện, anh T. (bố cháu bé 17 tháng tuổi tử vong do bị cô giáo bạo hành ở Thường Tín, Hà Nội) được đồng nghiệp thuê xe để về với con.