Mẹ chồng không muốn con dâu ra ngoài làm việc vì sợ ly hôn

Lo sợ con dâu đi làm có thể dẫn tới hôn nhân đổ vỡ, một bà mẹ chồng ở tỉnh Giang Tô khuyên con trai giữ vợ ở nhà. Clip ghi lại cuộc nói chuyện đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Bà mẹ khuyên con trai nên để vợ ở nhà nội trợ.

Đoạn video do người vợ ghi lại và đăng tải, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong clip, bà mẹ khuyên con trai không được để vợ ra ngoài đi làm, theo South China Morning Post.

Dù cặp đôi đã kết hôn được 8 năm, người phụ nữ cho biết mẹ chồng cô vẫn lo lắng cuộc hôn nhân có thể đổ vỡ. Gần đây, nỗi sợ hãi của bà càng lớn do nghe nói về trường hợp một phụ nữ đệ đơn ly hôn sau khi kiếm được việc làm.

Người phụ nữ trấn an mẹ chồng, nói chồng đối xử cô rất tốt và cô cũng hài lòng với việc ở nhà làm nội trợ.

"Tôi bắt đầu ở nhà nội trợ sau khi sinh con. Chồng cũng khiến tôi rất yên tâm", người vợ chia sẻ.

Cô cho biết thêm chồng luôn đưa tiền lương nhận được mỗi tháng cho mình để quản lý tài chính. Bên cạnh đó, anh cũng hỗ trợ vợ làm một số việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp hay dành thời gian cho gia đình.

Người chồng đưa vợ quản lý tiền bạc và hỗ trợ việc nhà.

Đoạn video dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc với gần 5 triệu lượt xem và 2.500 bình luận. Một số ít ủng hộ quan điểm của người mẹ chồng song phần lớn cho rằng suy nghĩ của bà đã lỗi thời và phân biệt giới tính.

"Tại sao bà ấy không giữ con trai ở nhà thay vì con dâu? Có một người đàn ông ở chỗ tôi sống đã ly dị vợ khi đi làm ăn xa", một người bình luận.

Số khác đồng tình: "Bà ấy định 'cướp' đi cuộc sống của cô con dâu", "Người mẹ chồng coi con dâu như một cái máy chứ không phải một người trưởng thành độc lập" hay "Bà ấy có vẻ là một phụ nữ mưu mô".

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Trung Quốc, khoảng 9,5 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2020, trong khi số cặp ly hôn là khoảng 4,2 triệu.

Đối mặt với tỷ lệ chia tay tăng chóng mặt, vào năm 2021, nước này ban hành quy định các cặp vợ chồng phải trải qua thời gian hòa giải kéo dài 30 ngày trước khi hoàn tất thủ tục chấm dứt hôn nhân.

Theo thống kê của chính phủ Trung Quốc, quy định này dường như đã phát huy tác dụng khi ghi nhận số hồ sơ ly hôn giảm mạnh vào năm 2021.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại khoảng thời gian 30 ngày hòa giải sẽ hạn chế quyền tự do ly hôn, hoặc đẩy nạn nhân bạo lực gia đình vào nguy hiểm. Nhiều người lại cảm thấy bất mãn, coi đây như sự can thiệp vào quyền tự do hôn nhân. Họ không thể chia tay nếu chồng bạo hành, lừa dối, ngoại tình.