Mẹ chồng Hàn Quốc U80 tự tay làm tiệc sinh nhật cho con dâu Việt

Sinh nhật của con dâu, mẹ chồng Hàn Quốc nấu canh rong biển, mua bánh kem, làm cơm cho cả nhà ăn mừng cùng nhau.

Ngày 9/12, chị Đào Thị Thái (33 tuổi, đang sống tại tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc) được mẹ chồng 78 tuổi tự tay chuẩn bị nhiều món ngon mừng sinh nhật con dâu.

Chén canh rong biển của mẹ chồng

Chị Thái cho biết: “Mẹ chồng tôi nhớ tất cả ngày sinh của con cháu. Ai ở xa, bà sẽ chuyển khoản tiền mừng tuổi. Người ở gần, bà trực tiếp cho tiền hoặc quà bánh. Đặc biệt, mẹ chồng đã tự tay vào bếp nấu canh rong biển, mua bánh kem... mừng sinh nhật tôi. Trước đó, bà còn cho tôi 100.000 won để ăn quà”.

Bà Kim Ok Soon tự tay nấu canh rong biển, nướng thịt... mừng sinh nhật con dâu.

Đêm trước ngày sinh nhật của con dâu, bà Kim Ok Soon đem rong biển ngâm nước. Bà còn cho thêm cá khô, hạt tía tô nghiền do bà tự trồng, dầu mè… vào nồi canh. Tất cả hòa quyện tạo nên hương vị đặc biệt cho chén canh mừng sinh nhật con dâu.

Sáng sớm, chuẩn bị xong cơm canh, bà mang đến kho hàng mà con dâu đang làm việc. Bà bảo phải ăn ngay dù chỉ ăn một muỗng để có được may mắn, làm ăn thuận lợi hơn.

Ngoài cơm canh, bà còn đi chợ mua thịt ba chỉ về nướng cùng kim chi để ăn vào bữa tối và một chiếc bánh kem nhỏ. Biết các cháu thích ăn gà rán, bà liền đặt 2 con, chế biến với 3 hương vị khác nhau.

Trong bữa cơm tối, mẹ chồng tự tay nướng thịt, kim chi… còn chị Thái cầu nguyện và thổi nến.

Chiếc bánh kem mẹ chồng chuẩn bị cho chị Thái.

Mẹ chồng quốc dân, con dâu hiếu thảo

13 năm trước, chị Thái từ Việt Nam sang Hàn Quốc làm dâu. Từ lần gặp đầu tiên cho đến nay, mẹ chồng chị vẫn như xưa, rất chất phác, quan tâm con cái, sống nhân hậu.

Để đón con dâu mới, bà Kim Ok Soon cho sửa sang lại nhà cửa, mua sắm giường tủ mới trong phòng cô dâu. Bà còn mua rất nhiều quần áo mới, cất trong tủ để dành con dâu mặc.

Năm 2009, chị Thái về Việt Nam thăm anh trai bị bệnh nặng. Trước khi về quê, chị được mẹ chồng mua cho rất nhiều nữ trang bằng vàng.

Bà nói với con dâu về nhà mẹ phải đeo vàng, sợ mọi người lại tưởng sang đây làm dâu vất vả. Số vàng ấy đến bây giờ chị Thái vẫn giữ cẩn thận.



Bà rất yêu thương và giúp con dâu nhiều việc nhưng không bao giờ than mệt. Với chị Thái, bà rất xứng đáng với danh xưng mẹ chồng quốc dân.

Trong khoảng thời gian ở cữ sau sinh, chị Thái được mẹ chồng chăm sóc rất chu đáo. Mỗi ngày, bà đều đặn chuẩn bị cơm nước bưng vào tận phòng cho con dâu. Biết con dâu thích ăn cánh gà rang nước tương, bà đi bộ thật xa, hỏi mua cánh gà mới nhập về. Bà đem cánh gà rang nước tương, nấu thêm nồi canh rong biển cho con dâu ăn lợi sữa.

Chị Thái khẳng định: “Bạn không thể tưởng tượng được ăn cơm trắng với canh rong biển và cánh gà rang nước tương ngon đến mức nào đâu. Mẹ chồng tôi nấu những món đó rất ngon. Lo cho tôi ăn uống xong, bà lại hì hục rửa chén rồi ra đồng làm việc”.

Để đáp lại tình thương của mẹ chồng, chị Thái luôn giữ đúng bổn phận dâu con, chăm lo cho bà từng ly từng tý. Vào sinh nhật của bà, chị cũng chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ, có bánh kem, canh rong biển… mừng mẹ chồng thêm tuổi.

Ngày 20/10, chị Thái tặng quà cho mẹ ruột và mẹ chồng. Bà rất thích món quà mà chị Thái tặng trong ngày đặc biệt của phụ nữ Việt Nam.