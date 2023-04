Mẹ bầu có uống được thuốc hạ sốt không?

Tôi đang mang thai ở tuần thứ 26, có dấu hiệu ho, sốt. Xin hỏi bác sĩ tôi có được uống thuốc hạ sốt không?

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Văn Du, Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện, Hà Nội

Nhiệt độ cơ thể bình thường là 36-37,5 độ C. Khi sốt nhẹ, nhiệt độ là 37-38 độ C, sốt vừa là 38-39 độ C, sốt cao là 39-40 độ C. Sốt quá cao, nhiệt độ cơ thể sẽ trên 40 độ C.

Đối với mẹ bầu, sốt là không tốt. Do đó, bạn không chờ sốt 38,5 độ C mới uống hạ sốt như những đối tượng khác. Bạn cần uống hạ sốt khi từ 38 độ C trở lên.

Mẹ bầu có thể dùng Paracetamol đơn chất một thành phần 500 mg. Thuốc này an toàn cho phụ nữ mang thai. Liều uống là 1 viên/lần, lặp lại sau 5-6 tiếng nếu còn sốt.

Thai phụ không dùng Ibuprofen bởi dễ gây chảy máu và chưa loại trừ được sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, khi sốt, thai phụ nên lưu ý:

- Phải uống bù nước điện giải. Oresol và nước dừa là tốt nhất.

- Chân tay lạnh là chưa bù đủ nước.

- Thường là 40 ml/kg/ngày khi sốt cao.