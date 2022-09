Mẹ bạn trai tự tay may quần áo cho tôi

Chỉ mới xác định hẹn hò, tôi may mắn được gia đình bạn trai yêu thương, quan tâm như con gái ruột trong nhà.

Tôi và bạn trai chính thức hẹn hò vào đầu tháng 1 năm nay. Chỉ sau một tháng, anh đã giới thiệu tôi với gia đình. Thời gian bên nhau chưa lâu, tôi khá run và hồi hộp, tự vẽ ra đủ loại tình huống trong đầu.

Tuy nhiên, những suy nghĩ vẩn vơ của tôi nhanh chóng bị dập tắt ngay lần đầu trò chuyện với cô chú qua màn hình điện thoại.

"Trời ơi mừng quá, đó giờ nó toàn mải chơi với đám bạn, chẳng thấy quen cô gái nào. Cô tưởng nó ế đến nơi rồi đó", mẹ anh đùa, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng.

Cứ thế, tôi nhanh chóng được cô chú quan tâm, chăm sóc như con cái trong nhà. Cô kể có học qua may vá nhưng chủ yếu để tự làm đồ mặc ở nhà rồi xin số đo của tôi. Ít ngày sau, hai bộ đồ vừa in, xinh xắn được gửi đến tận nơi. Hỏi bạn trai, tôi mới biết hóa ra cô lướt Facebook thấy mẫu đẹp, quyết định tự may tặng tôi.

"Con gái đẹp như người mẫu rồi. Về nhà cô, những cái khác thì không biết nhưng đồ thì không lo thiếu nha", cô hóm hỉnh.

Mấy hôm trước, cô lại đặt mua đồ cho tôi ở trên mạng. Dù quán đã hết cỡ nhỏ vừa người tôi, cô vẫn đặt về vì ưng quá rồi tự tay sửa lại sao cho vừa vặn "con gái". Rồi đôi khi chẳng nhân dịp gì, cô chú lại nhờ bạn trai gửi bánh trái qua "cho cái Vi tẩm bổ".

Dù thời gian hẹn hò chưa lâu, cũng chưa chắc chắn tương lai sẽ ra sao nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thực sự hạnh phúc và cảm thấy quá may mắn khi có người bạn trai và cả gia đình anh yêu thương đến vậy.

(Thiên Vi, Kiên Giang)