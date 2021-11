Mckenna Grace - sao nhí 15 tuổi tài năng của Hollywood

Mckenna Grace đã đóng hơn 50 phim điện ảnh và chương trình truyền hình. Cô bé gây ấn tượng bởi sự dạn dĩ, nét diễn biến hóa ở nhiều thể loại vai khác nhau.

Khi Mckenna Grace mới 4 tuổi, cô bé được bà tặng đĩa DVD của Shirley Temple. Nhận thấy con gái bị thu hút bởi hào quang của ngôi sao nhí nổi tiếng một thời, mẹ Grace đã đăng ký cho con học lớp diễn xuất ở Dallas-Fort Worth.

Cô giáo, người đồng thời là chị diễn viên Morgan Fairchild, đã nhìn ra tài năng thiên bẩm của Grace và nói với Crystal - mẹ của Grace - rằng cô bé cần người quản lý để chuẩn bị cho hành trình chinh phục con đường diễn xuất.

Sự nghiệp diễn xuất

Mckenna Grace hiện 15 tuổi, từng góp mặt trong hơn 50 phim điện ảnh và chương trình truyền hình. Bộ phim Gifted (đóng cùng Chris Evans và Octavia Spencer) đã mang về cho Grace giải thưởng Critics' Choice Movie Award ở hạng mục Diễn viên trẻ xuất sắc nhờ lối diễn lém lỉnh, thông minh, biết cân bằng cảm xúc vừa tự tin, vừa tự ti, sôi nổi nhưng thực chất hướng nội.

Năm 2019, sao nhí được khen khi thủ vai Judy Warren - con gái của cặp vợ chồng Ed và Lorraine Warren - trong Annabelle Comes Home. Gần đây, Grace nhận đề cử Emmy cho vai người vợ tuổi teen ở phần 4 của tác phẩm The Handmaid's Tale.

Theo Variety, Grace được biết đến nhiều với 8 vai diễn phiên bản trẻ của nhân vật chính, gồm vai Tonya Harding thời trẻ trong I, Tonya, Theo Crain trong The Haunting of Hill House, Carol Danvers ở Captain Marvel, và năm 2021, Grace đảm nhận nhân vật Madison lúc bé trong dự án kinh dị Malignant.

"Em rất vui khi được mọi người yêu mến và 'gắn thẻ' vào những video cắt từ phim mà mình đã đóng. Chắc chắn rằng sau mỗi phim, em đã học hỏi được nhiều điều từ các diễn viên mà em từng đóng phiên bản trẻ của họ", Grace bày tỏ.

Tạo hình của Mckenna Grace trong phim Ghostbusters: Afterlife. Ảnh: Variety/Gghostbustersnews.

Trong tác phẩm Ghostbusters: Afterlife khởi chiếu ngày 19/11, Grace không phải phiên bản trẻ của ai cả. Cô bé đóng vai Phoebe Spengler, một trong những thành viên của chuyến xe săn ma Ecto-1. Grace tiết lộ phân cảnh giết chết một con ma của em được đạo diễn dành lời khen ngợi.

Diễn viên Carrie Coon đóng vai mẹ của Grace, nói: "Cô bé là diễn viên đã khá thành công nên có kinh nghiệm, độ chuyên nghiệp cao. Tôi rất ngạc nhiên trước sự nhập vai xuất sắc của Grace".

Variety đánh giá nếu Ghostbusters: Afterlife có doanh thu tốt và được lòng giới chuyên môn. Đây sẽ là phim tạo nên sức nặng cho tên tuổi Grace ở lĩnh vực điện ảnh.

"Mckenna Grace khác biệt và ấn tượng vì cô bé luôn xem bản thân như đứa trẻ giữa mô hình kinh doanh buộc các sao nhí phải lớn. Dàn diễn viên nhỏ tuổi thường trông già dặn như người trưởng thành, còn Grace thì không", Variety bình luận.

Thu nhập từ nghệ thuật giúp Grace thoải mái mua sắm những thứ mình thích mà không cần xin tiền gia đình. Mẹ của Grace đã tạm gác việc bán thiết bị y tế để chăm sóc con gái. Còn cha cô bé vẫn bận rộn với công việc ở trung tâm phẫu thuật chỉnh hình. Trước đó, cả nhà Grace suýt chia cắt nhau vì nữ diễn viên trúng hai hợp đồng phim ở Los Angeles, trong khi cha em được mời đến Dallas làm việc.

Từ ngày nổi tiếng, cuộc sống của Grace thay đổi nhiều. Sao nhí không đến trường học mà được giáo dục bởi đội gia sư chuyên môn cao, có thể di chuyển cùng em trong các chuyến đi xa. Đó là lựa chọn Grace tin rằng phù hợp với giai đoạn sự nghiệp đóng phim đang trên đà phát triển.

"Thật thú vị mỗi khí bước vào phòng khách sạn mới. Một bộ phim mới được khởi quay như thể cuộc phiêu lưu vậy. Em, mẹ và mọi người cùng nhau làm mọi thứ. Mẹ là người bạn tốt luôn đồng hành với em trên mọi nẻo đường", Grace chia sẻ.

Sắp tới, Grace tham gia phần 5 của loạt phim The Handmaid's Tale và phần tiếp theo của The Bad Seed - bộ phim do kênh truyền hình Lifetime sản xuất dự kiến bấm máy cuối năm nay.

Cách sao nhí đối mặt dư luận

Trả lời phỏng vấn Variety, Crystal chia sẻ rằng thành công của con gái hoặc bất kỳ diễn viên nhỏ tuổi nào cũng đi đôi với áp lực lớn. Là người mẹ, Crystal dĩ nhiên lo lắng nhưng không bao giờ thể hiện cảm xúc đó trước mặt con.

"Tôi luôn nhìn con bé kiểu: Grace vui vẻ, mẹ cũng vui theo, không gì làm khó được con gái của mẹ. Tôi ủng hộ mọi quyết định của Grace và con bé cũng hiểu chỉ có gia đình mới là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất", Crystal chia sẻ.

Dẫu vậy, không có nghĩa rằng Crystal không đặt ra những giới hạn cho con. Ít người biết cô Crystal đứng sau những bài đăng của Grace trên Instagram và Twitter. Trong điện thoại của Grace cũng chỉ có duy nhất ứng dụng chia sẻ video. Trước khi đăng bài, sao nhí đều phải hỏi ý kiến của mẹ.

Khi được hỏi liệu từng trải qua làn sóng tiêu cực nào như vụ khán giả phản đối dàn diễn viên toàn nữ của phiên bản Ghostbusters (2016) hay không, Grace nhún vai, nói: "Là người trẻ ở Hollywood, em bị bình phẩm thô thiển là đương nhiên. Tuy vậy, tài khoản mạng xã hội của em giới hạn bạn bè vì em chưa đủ 16 tuổi. Chúng em đồng điệu cảm xúc và không có quá nhiều lời cay nghiệt được nói ra".

Tiếp lời con gái, Crystal cho biết gia đình vẫn giữ nếp sống giản dị dù Grace nổi tiếng. "Khi rảnh, gia đình tôi đến công viên trượt băng, đi xem phim cùng nhau, thi thoảng nhiều người nhận ra và hỏi: 'Tại sao bạn không chia sẻ nhiều hơn về đời sống hàng ngày?', tôi liền đáp: 'Chà, tại sao phải làm thế nhỉ?'".

Mckenna Grace thay đổi phong cách theo năm tháng. Cô bé được đánh giá ngày càng đẹp, phối đồ thời trang hơn. Ảnh: Yahoo/Pinterest/Popsugar.

Ban đầu, Grace còn nổi đóa khi có người nói cô bé không hạnh phúc. Nhưng về sau, nữ diễn viên tự nhủ chỉ nên làm tốt công việc và đừng để tâm những lời tiêu cực.

"Em đọc nhiều bình luận nói mình bị ép buộc phải nổi tiếng, không được sống cuộc đời tự do của một đứa trẻ, hãy để em ra ngoài chơi đùa và tập chạy xe đạp như bạn bè. Thật ra, em vẫn vui vẻ như bao người, vẫn biết chạy xe đạp. Em đi chơi thường xuyên nhưng chỉ là không cập nhật trên mạng xã hội", sao Ghostbusters: Afterlife cho biết.

Chia sẻ với Variety, Mckenna Grace nói hài lòng với hiện tại. Cô bé tin mình trưởng thành đúng thời điểm, không sớm cũng không muộn. Grace hy vọng duy trì mọi thứ ở mức ổn định như bây giờ.

Sau rất nhiều trải nghiệm thú vị ở tuổi 15, Grace vẫn mong muốn được một lần xem các buổi khiêu vũ ở trường. Nữ diễn viên bày tỏ: "Tính chất công việc bận rộn, phải di chuyển xa nên em không thể theo học ở trường. Bởi vậy, em cố gắng thuyết phục những người bạn đưa em đến đêm vũ hội ở trường họ".