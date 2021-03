MCK: 'Tôi muốn giỏi hơn JustaTee'

Chia sẻ với Zing, MCK cho biết sau Rap Việt, anh thấy bản thân biết cúi đầu, tránh xa những thông tin tiêu cực và ngày càng trưởng thành.

Sau Rap Việt, MCK (Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999) kín tiếng hơn trước, theo nhận xét của số đông khán giả. Nam rapper cho biết thời gian này, anh chủ yếu dành thời gian tập trung làm nhạc và phát triển cộng đồng yêu rap tại Hà Nội.

'Đừng làm những gì khán giả mong muốn' Chia sẻ với Zing, rapper MCK cho biết sau Rap Việt, anh có từ danh tiếng, cơ hội đến thu nhập. Theo anh, tiền tự động đến từ nhiều nguồn.

"Viết nhạc vì thất tình, chơi rap để tán gái"

- Anh đến với rap thế nào?

- Cuối năm 2018, khi tôi 19 tuổi, tôi tìm đến rap để làm bản thân ngầu hơn, dễ tán gái hơn. Tôi viết nhạc vì tôi thất tình, sau đó tôi chơi rap để tán gái. Nhưng sự thật hơi buồn một chút, lúc đó, tôi chưa tán được ai cả. Mọi thứ phải cần thời gian và đánh đổi (cười).

Tôi xin phép không chia sẻ ca khúc đầu tay của tôi, tôi muốn giữ cho riêng mình.

- Câu chuyện rapper hầu hết đều bị gia đình phản đối khi theo đuổi con đường này, anh chắc cũng không ngoại lệ?

- Bố mẹ tôi không muốn tôi phải trở thành ai cả, chỉ có tôi muốn tôi là ai. Tôi từng nghĩ mình sẽ thành luật sư, nhà kinh tế học nhưng về sau, tôi nhận ra tôi không dành cho những điều đó. Tuy nhiên, bố mẹ cũng cảm thấy chông chênh về con đường mà tôi chọn nên khuyên tôi từ từ. Sau Rap Việt, gia đình tin tưởng và ủng hộ tôi hơn nhiều.

Hồi trước, bố mẹ hay mắng, đánh tôi để dạy tôi điều đúng, sai. Nhưng bây giờ thành quả của bố mẹ là có cậu con trai 22 tuổi biết đâu là đúng, đâu là sai nên bắt đầu cho tôi được phép vùng vẫy.

Tôi là con một trong gia đình nhưng bố mẹ không chiều chuộng, đặc biệt không cho tôi tiền. Tôi bắt đầu kiếm tiền từ lớp 8 bằng việc mua sỉ bán lẻ phụ kiện máy tính.

- Từ đầu buổi phỏng vấn, anh đã nói về việc bị sai năm sinh. Thực tế là anh 20 tuổi hay 22 tuổi?

- Đúng vậy. Tôi cũng không hiểu sao mọi người nghĩ tôi sinh năm 2001 và tất cả đơn vị truyền thông đều viết như thế. Đó là vấn đề lớn của tôi. Tôi xin đính chính tôi là Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999.

MCK sinh năm 1999, không phải năm 2001 như nhiều thông tin trước đó. Ảnh: Tùng Đoàn.

- MCK ở ngoài đời vui tính và có vẻ không ngông cuồng hay không sợ ai như trên sân khấu?

- Trước khi tham gia Rap Việt, tôi không phải một người "vô danh". Trước đó, tôi hoạt động như một nghệ sĩ Indie và có những sản phẩm riêng của mình, tôi cũng được biết đến rộng rãi trong giới Indie. Tuy nhiên, sau Rap Việt, phải công nhận lượng fan tăng lên một cách choáng ngợp, giống như vụ nổ khiến chính tôi bất ngờ.

Khán giả nói tôi "không sợ ai" cũng đúng. Tôi nghĩ nếu một người đủ tự tin, biết mình làm gì đúng, làm gì sai thì có thể nói là không sợ ai. Nói nôm na không sợ ai nghĩa là tự tin về chính mình, về khả năng của mình. "Không sợ ai" không có nghĩa là ra ngoài đánh nhau, gây gổ, hoàn toàn không phải thế.

Tôi nghĩ con người cũng giống nước, nước sẽ phản chiếu năng lượng của người đối diện tiếp xúc với mình. Nếu họ đến với mình với năng lượng tích cực, cầu toàn, vui vẻ, mình sẽ trả lại những thứ tương đồng. Còn nếu họ đến với mình bằng năng lượng tiêu cực, mình sẽ rời đi hoặc đáp trả.

- Đó là tính cách, vậy anh thấy sao khi ngôn từ của anh trong rap bị đánh giá là ngang tàng quá đà?

- Nếu tôi làm nhạc để chiều lòng khán giả thì đó không phải tôi. Có một đạo diễn người Mỹ từng nói rằng: "Nghệ thuật trần trụi là nghệ thuật hay nhất. Đừng làm những gì mà khán giả mong muốn, hãy làm những thứ mình muốn và hướng khán giả nghe theo". Thế nên, việc tôi sử dụng từ mạnh, có thể khó tiếp cận với số đông khán giả nhưng đó là cách tôi muốn.

Ở ngoài đời cũng vậy, nếu tôi lúc nào cũng thân thiện, thoải mái, vui vẻ, tôi sẽ chẳng biết được ai thực sự hiểu tôi, ai không tốt với tôi. Tôi vẫn đang trong hành trình đi tìm những gì phù hợp với mình. Còn sống là còn học hỏi.

"Đừng làm những gì mà khán giả mong muốn, hãy làm những thứ mình muốn và hướng khán giả nghe theo". Ảnh: Tùng Đoàn.

"Tôi muốn giỏi hơn JustaTee, là người giỏi nhất"

- Ở Rap Việt, anh được gọi là "truyền nhân của JTee (JustaTee)", anh nghĩ sao về danh xưng?

- Tôi tự hào về điều này. Hồi lớp 10, 11, tôi rất thích nghe nhạc anh JustaTee. Khi đến chương trình, anh Tee có nói rằng anh không hề chuẩn bị cho việc xuống ôm tôi nhưng vì cảm xúc nên mọi thứ diễn ra rất trọn vẹn. Tôi cảm nhận được sự chân thành từ đó.

Về kỹ năng, tôi thấy anh JustaTee hát rất hay, tôi không hát hay được như thế. Tôi nghĩ truyền nhân của JTee là người biết kết hợp những thứ mang màu sắc của JustaTee với điều mới mẻ để tạo ra thứ hay ho hơn.

JustaTee đã làm quá tốt vai trò trên con đường của anh ấy rồi, tôi không thể hay hơn mà cần kết hợp để phát triển. Nghệ thuật cũng không phải phép so sánh người này với người kia. Dù vậy, tất nhiên tôi muốn giỏi hơn JustaTee chứ, tôi muốn tôi là người giỏi nhất thì sao (cười).

Việc mọi người nhận xét tôi chơi melody hay nhất Rap Việt, tôi nghĩ đó là lời ưu ái. Tiềm năng của mỗi người là vô hạn, không thể nói rằng hôm nay mình hay hơn họ thì ngày mai họ không thể hay hơn mình. Nhưng việc tôi được chú ý, được quan tâm là xứng đáng. Có tài năng cộng thêm may mắn thì mọi thứ mới được như vậy.

Nổi tiếng là sự đánh đổi, không phải tự nhiên mà có sự nổi tiếng đó.

- Nghĩa là anh cũng đánh đổi?

- Đúng thế. Tôi đã đánh đổi chất xám, thời gian, chăm chỉ, sự riêng tư trong cuộc sống của tôi. Khi gặp người nổi tiếng, nếu bạn đặt câu hỏi "Tại sao lại được như thế? Thấy cũng không có tài cán gì?" nghĩa là các bạn đã nhầm. Thật ra họ đã làm nhiều thứ để có được ngày hôm nay.

- Thành công từ Rap Việt mang lại cho anh nhiều thứ nhưng đi cùng với không ít áp lực?

- Trước Tết, tôi nghĩ rằng tại sao mình phải chịu nhiều áp lực thế, tại sao luôn cố gắng làm mọi bài đều hay. Và cuối cùng, tôi nghĩ rằng nếu bài nào cũng hay thì sẽ chẳng có bài nào hay cả. Vì thế, tôi nghĩ làm nhạc quan trọng là để bản thân tận hưởng và cảm thấy hạnh phúc. Tôi muốn làm thỏa mãn bản thân, chính mình thấy hay là đủ.

Cũng sau Rap Việt, tôi thấy mình bắt đầu biết cúi đầu và không quan tâm đến những thứ tiêu cực. Tôi chọn cách đẩy những thứ tiêu cực ra xa, không ôm vào người vì tôi nghĩ nếu càng động vào, mọi thứ sẽ càng to ra.

- Cúi đầu, nghĩa là nếu thời gian quay lại lúc anh bị chỉ trích phát ngôn ngông cuồng, anh sẽ làm khác đi?

- Từ trước tới nay, tôi là người dám làm dám chịu, dám đối đầu với mọi thứ nên lúc đó, tôi vẫn thấy bản thân mình đúng. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do, có chuyện đó tôi lớn lên rất nhiều nhưng để nói ân hận thì không. Tôi không bao giờ ân hận vì những gì đã làm. Nếu có vấn đề xảy ra, tôi nghĩ mình sẽ cư xử khác đi, có thể tệ hơn hồi trước hoặc có thể tốt hơn nhưng chắc chắn sẽ khác.

Tôi không bao giờ muốn hòa vào số đông để trở thành một phần của ai đó. Người ta phải đi tìm kiếm những thứ đặc biệt chứ không để tâm đến một nhóm những người giống nhau. Vì thế, tôi sẽ cố gắng làm bản thân trở nên khác biệt.

- Khác biệt thế nào?

- Tôi nghĩ điều khác biệt của tôi là có thể chơi được nhiều thể loại, lyrics mới lạ, biết cách làm cho khán giả bất ngờ. Tôi có thể viết nhạc ở nhiều chủ đề và luôn cháy hết mình.

MCK tâm sự nếu thời gian quay lại thời điểm bị chỉ trích vì phát ngôn, anh sẽ cư xử khác đi. Ảnh: Tùng Đoàn.

"Tlinh cũng may mắn khi yêu được tôi"

- Sau một năm yêu nhau, Tlinh trong mắt anh có còn là cô gái "chất" như miêu tả ban đầu?

- Bây giờ là "chất hơn". Mọi thứ chỉ có thể hơn. Từ trước đến nay vẫn vậy, Tlinh vẫn chất hơn MCK vì Tlinh biết nhảy.

Để nói về từ "chất", tôi nghĩ không thể miêu tả thành những từ ngữ cụ thể mà phải đến từ cảm nhận rằng người đó có sống thật không, có làm những gì họ muốn không, họ làm việc như thế nào... Không phải ăn mặc lòe loẹt là chất, nếu nghĩ thế là sai.

- Có vẻ quen được Tlinh là may mắn của anh?

- Đúng vậy. Tôi luôn nghĩ như thế. Chắc là có phúc, kiếp trước làm được gì đó nên kiếp này mới yêu được Tlinh. Nhưng không có nghĩa là Tlinh không may mắn, tôi nghĩ Tlinh cũng may mắn vì yêu được tôi. Tôi và Tlinh đều thành công trong việc làm cho người kia cảm thấy may mắn vì yêu được đối phương.

Vì yêu nên tôi sẽ cố gắng làm cho Tlinh thấy là cô ấy may mắn, điều đơn giản nhất là chân thành. Tôi nghĩ các bạn nam đừng nói dối vì con gái sẽ biết hết đấy, hãy cứ sống thật, chân thành và trân trọng bạn gái nhất có thể. Tôi nghĩ không ai không cảm nhận được sự chân thành.

- Tên tuổi MCK và Tlinh dường như luôn đi cùng nhau sau Rap Việt, anh có sợ điều này sẽ khiến cả hai khó tách trên con đường âm nhạc?

- Có chứ, chúng tôi có nghĩ đến điều này. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mọi người nên tận hưởng từng khoảnh khắc thay vì nghĩ đến giai đoạn kết thúc bởi vốn dĩ nó chưa hiện hữu. Nếu cứ nghĩ bước tiếp theo thì đôi khi sẽ không dám làm những gì ở hiện tại.

Đợt này, tôi và Tlinh rảnh hơn trước. Tôi dành nhiều thời gian để làm nhạc, chơi game, gặp gỡ bạn bè và đi chơi. Tôi với bạn gái đang trong quá trình chuyển nhà về ở chung với nhau cho thuận tiện công việc. May mắn là cả hai đều được gia đình ủng hộ.

- Sau Rap Việt, thu nhập trong thời gian này của anh đến từ đâu?

- Nói vui một tý là tiền tự tới từ nhiều nguồn. Thật ra, như đã chia sẻ, Rap Việt mang lại cho tôi nhiều thứ từ danh tiếng, cơ hội đến thu nhập. Tôi kiếm được nhiều hơn nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Tôi nghĩ tất cả là thành quả từ sự cố gắng không nghỉ của bản thân.

- Anh có ý định Nam tiến giống số đông nghệ sĩ khác?

- Tôi đến từ RPT - Rapital - Rap in Capital, Hà Nội là quê hương, là nơi tôi sinh ra, tôi không cần phải từ bỏ quê hương để đi tìm kiếm cơ hội ở nơi xa trong khi Hà Nội còn nhiều thứ hay ho. Không phải tôi nói vậy là tôi không bao giờ vào TP.HCM, nhưng dù đi đâu, tôi vẫn hướng về Hà Nội và mong quê hương mình trở thành cái nôi của rap.