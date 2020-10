MCK đội Karik hay chính Binz đã 'giết chết' Hành Or?

Trên mạng xã hội, khán giả tỏ ra tiếc nuối trước sự tụt dốc về phong độ của Hành Or, dẫn đến việc phải nhận 0 phiếu bầu và bị loại ở vòng Bứt phá.

Hành Or từ thí sinh ấn tượng bậc nhất đến con số 0 ở Rap Việt Gây ấn tượng mạnh mẽ với bản rap trên nền nhạc "Fur Elise" ở vòng thi đầu, Hành Or dần đuối sức và tay trắng với "0 phiếu bầu" ở Rap Việt.

Tập 3 vòng Bứt phá của Rap Việt đã lên sóng tối 24/10. Tập mới nhất là trận đấu của bảng D với bốn gương mặt: RPT MCK, Tlinh, Hành Or và F. Chủ đề Rhymastic và JustaTee là Thành ngữ - Tục ngữ - Ca dao cho bảng đấu.

Kết quả, MCK giành quyền vào chung kết. Trong phần biểu diễn của nam rapper người Hà Nội, Binz đã cúi đầu và thốt lên: "Em làm vậy là chết Hành Or của anh rồi". Câu nói và biểu cảm của huấn luyện viên Binz đã viral trên mạng ngay sau vòng thi.

MCK giành quyền vào chung kết, Hành Or "trắng tay" ở bảng D vòng Bứt phá Rap Việt.

Biểu cảm bất lực của Binz

Với đề bài được ban giám khảo đưa ra, MCK chọn câu thành ngữ Giàu vì bạn, sang vì vợ. Phần trình diễn của thí sinh đội Karik nhận được nhiều lớn tán thưởng của các huấn luyện viên, ban giám khảo. Thực tế, đây chưa phải là màn trình diễn quá xuất sắc so với thực lực của MCK.

Suboi khen ngợi: “Đây mới là chất của MCK mà mọi người cần phải thấy từ trong ra ngoài”. Trong khi đó, Rhymastic nhận xét: “Thật sự khả năng chuyển đổi flow, chuyển đổi melody làm thay đổi trạng thái khán giả của em được dàn dựng rất chuyên nghiệp và đậm tính hip hop”.

“Karik rất vui khi hôm nay MCK được là chính mình không phải tiết chế bất cứ điều gì. Đây là một MCK chất nhất mà Karik từng chứng kiến”, huấn luyện viên Karik bày tỏ sự tự hào với màn trình diễn của học trò.

Cá biệt, ngay khi màn trình diễn của MCK còn dang dở, Binz đã có biểu cảm bất lực. Anh cúi đầu, xoa trán và sau đó nhận xét: “Em làm vậy là chết Hành Or của anh rồi, anh không biết nói gì hơn”.

Biểu cảm của Binz đã thu hút sự chú ý của khán giả và viral trên mạng xã hội ngay lập tức. Một số ý kiến cho rằng biểu cảm của Binz hài hước. Một số khác cho rằng anh đã gián tiếp nhận thua.

Biểu cảm bất lực của Binz khi chứng kiến màn trình diễn của MCK.

"Hành Or mạnh nhưng tiết mục chưa đủ thuyết phục", "Thích Hành Or mà xem tiết mục của MCK là biết kết quả rồi", "Khoảnh khắc Binz nhận ra là anh lại sắp mất thêm Hành Or"... là một số bình luận của khán giả về khoảnh khắc trên của Binz.

"Cơ bản khi chia bảng, team anh đã rơi vào bảng với quái vật của team khác rồi nên còn gì đâu mà khóc với sầu", khán giả Trần Thu Hà chia sẻ quan điểm.

Một số dân mạng bình luận mang tính hài hước, thậm chí là mỉa mai như "Nguyên team đi về hết", "Đội anh đến đây là để chiến thắng"... Có khán giả nhận xét bức ảnh Binz cúi đầu, bóp trán đã trở thành meme được dùng nhiều nhất trên mạng xã hội tối 24/10.

MCK hay chính Binz đã "giết" Hành Or?

Câu cảm thán "Em làm như vậy là chết Hành Or của anh rồi" của Binz không chỉ trở thành nguồn cảm hứng chế ảnh trên mạng xã hội, mà còn là tiền đề mở ra cuộc thảo luận khá sôi nổi.

Khán giả bắt đầu đặt ra câu hỏi rằng Hành Or vì đâu trở nên mờ nhạt, thiếu bứt phá đến thế chỉ sau hai vòng đấu.

Hành Or có sử dụng flow cũ, chất liệu cũ trong một verse của tiết mục Có chí thì nên. Vì vậy, Karik và Wowy cho rằng học trò Binz cần bứt phá, đổi mới bản thân nhiều hơn. Khán giả thậm chí cho rằng tiết mục của Hành Or gây thất vọng, tương tự những gì anh thể hiện ở vòng Đối đầu.

Thực tế, Hành Or từng được coi là ứng viên sáng giá sau bài rap đầy tính bùng nổ trên nền nhạc Fur Elise ở vòng Chinh phục. Trong bảng điểm chuyên gia của Zing, nam rapper 22 tuổi cũng nhận được mức điểm khá cao, 8 điểm cho voice và kỹ năng trình diễn, 7 điểm cho flow, vần và punchline.

Hành Or bại trận ở bảng D dù từng được xem là chiến binh mạnh của đội Binz.

Nhưng qua từng vòng đấu, Hành Or dần đuối sức. Anh được cho là không thể hiện rõ cái tôi âm nhạc, không có nhiều đổi mới hay tiến bộ về kỹ thuật, thậm chí là làm mai một điểm đặc sắc của bản thân.

Khán giả cho rằng điều này không chỉ xảy ra ở Hành Or mà còn ở tất cả thí sinh của đội Binz.

"Đội Binz sau vòng Chinh phục thu về toàn 'quái vật' được mong chờ, nhưng kết quả lại không như kỳ vọng", "Đi càng xa càng thấy Binz đuối, uổng phí các bạn tiềm năng như Hành Or", "Binz thêm màu sắc làm nền cho team Karik hay sao?", "Thực ra cũng tội cho Binz. Hai thí sinh mạnh nhất thì cùng bảng với hai 'ông thần' GDucky với MCK"... là quan điểm của khán giả.

Khán giả Hoài Nam viết: "Hồi đầu thấy không ai đấu lại team Binz, rồi vòng này thấy ông ấy nhìn chiến binh đội khác chiến thắng mà tội nghiệp".

Một câu hỏi khác nhiều người đưa ra là liệu thất bại của Hành Or có liên quan đến cách huấn luyện của Binz, đặc biệt là khi anh để cho rapper sinh năm 1998 biểu diễn trên bản beat được đánh giá là khá khó.

"Tiếc Hành Or thật sự, beat quá khó để 'ăn' game này", "Tiếc cho Hành quá, vòng một Hành thật sự hay nhưng vòng 2, vòng 3 thì khá thất vọng", "Beat của Hành Or khó", "Nếu đổi beat khác, tiết mục của Hành Or có thể sẽ tốt hơn"... là một số ý kiến trên nhóm fan Rap Việt.

Trước đó, ở vòng Đối đầu cũng như ba bảng A, B, C, không ít người đã cho rằng Binz đang vấp phải sai lầm khi liên tục biến thí sinh trở thành bản sao của mình. Các chiến binh hùng mạnh giai đoạn đầu lần lượt bước chân lên sân khấu với tạo hình na ná thầy giáo, chất nhạc không khác biệt và cả lối rap. Cách chọn chủ đề của Binz ở vòng Đối đầu được cho là thiếu hấp dẫn khiến học trò không phô diễn được tài năng hay thậm chí là đưa họ vào thế khó.

Tất nhiên, cách chọn đề tài và lối rap trên không hẳn là dở, ít nhất là đối với Binz. Nhưng những điều trên áp dụng cho thí sinh chưa chắc đã phù hợp. Khán giả cho rằng việc này đã mài mòn cá tính độc đáo và bản năng sân khấu của học trò đội anh.

Khán giả cho rằng càng vào sâu đội Binz càng yếu, không phát huy được năng lực ban đầu.

Ngoài ra, kỹ năng huấn luyện của Binz cũng được đặt lên bàn cân với Karik, Wowy hay Suboi trong cuộc tranh luận ở các diễn đàn. "Rõ ràng thí sinh của Karik, Wowy hay Suboi đều có sự tiến bộ rõ rệt qua mỗi vòng thi. Nhưng tôi không thấy điều đó ở các thí sinh đội Binz", khán giả Duy Tùng nhận xét.

Kết hợp những yếu tố trên, Binz liên tiếp bại trận và mất đi hai thí sinh mạnh là R.Tee và Hành Or chỉ sau bốn bảng đấu. Ngay dưới bài đăng trên kênh chủ của chương trình, không ít người đã đặt ra câu hỏi: "Là MCK hay chính Binz đã 'giết' Hành Or ở vòng Bứt phá?".