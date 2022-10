MC trẻ nhất dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Từ Olympia năm thứ 22, Khánh Vy trở thành người dẫn chương trình, đồng hành cùng MC Ngọc Huy. Cô là nữ MC thứ 7 đảm nhận vai trò này, cũng là người bắt đầu ở độ tuổi trẻ nhất.

Trải qua 51 cuộc thi tuần, tháng, quý của O22, Khánh Vy gây dấu ấn với phong cách dẫn nhẹ nhàng, trẻ trung và vui tươi.

Cô chia sẻ với Zing ngay trước trận chung kết năm, cũng là lần dẫn đặc biệt và quan trọng nhất trong năm.

- Cảm xúc của Vy khi lần đầu tiên dẫn chung kết Olympia?

- Đó là sự tổng hòa của rất nhiều cảm xúc.

Đầu tiên, mình cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Đây là cuộc thi quan trọng nhất trong năm và được truyền hình trực tiếp nên đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng cao hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, mình rất tự hào bởi hành trình gắn bó từ đầu năm đã đi đến trận cuối cùng. Nhìn lại, mình cảm giác như được trưởng thành, lớn lên cùng chương trình và các bạn thí sinh.

Một cảm xúc nữa là sự trân quý tất cả quý vị khán giả đồng hành với Olympia qua bao thế hệ, biết ơn những người anh, người chị yêu quý trong ê-kíp đã giúp đỡ mình trưởng thành trong năm vừa qua.

- Vy chuẩn bị thế nào để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ trong trận đấu quan trọng nhất năm?

- So với 51 trận vừa qua, dẫn chung kết sẽ có chút khác biệt. Đây là cuộc thi được phát sóng trực tiếp nên mình phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng trong 2 tiếng lên hình. Mình không thể làm lại nếu mắc lỗi như khi ghi hình bình thường.

Càng gần chung kết, sự chuẩn bị càng trở nên gấp rút. Mình luôn có mặt ở trường quay để tập dượt cùng cả ê-kíp và các thí sinh.

Với mình, chung kết chắc chắn sẽ là sự kết tinh của rất nhiều cảm xúc và tình yêu. Chúng ta có 4 điểm cầu với không khí rộn ràng, nhộn nhịp hơn. Ở vai trò MC, mình sẽ cố gắng để dẫn dắt chương trình trọn vẹn nhất.

- Năm ngoái, Vy là MC dẫn điểm cầu ở Nghệ An. Trải nghiệm đó giúp gì cho bạn khi dẫn chính năm nay?

- Mình may mắn khi lần đầu tiên dẫn cầu truyền hình trực tiếp trên chính quê hương và ngôi trường mình từng theo học. Mình đã vượt qua rào cản đầu tiên là sự lo sợ và hiểu cảm giác thế nào là dẫn điểm cầu.

Năm nay dẫn ở trường quay, mình sẽ phải giữ được tư duy, thái độ tích cực và cố gắng làm tốt hơn nữa.

Khi được trải nghiệm không khí ở điểm cầu, mình có thể phần nào hiểu được cảm xúc của mọi người và truyền tải, gửi gắm tới 4 thí sinh để các bạn bình tĩnh, tự tin và thể hiện tốt nhất có thể.

Khánh Vy dẫn điểm cầu ở THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) vào năm ngoái.

- Trước chung kết, Vy có gặp gỡ và xin kinh nghiệm từ các MC Olympia đời trước để tự tin hơn?

- Một lần, mình tình cờ gặp chị Diệp Chi ở sân đài. Mình hỏi chị năm ngoái thuê áo dài ở đâu để mặc dẫn chung kết.

Hai chị em chỉ có chút thời gian trò chuyện. Chị Chi gửi lời chúc tới mình là “Hãy làm thật tốt nhé”. Với mình, sự động viên đó rất ấm áp và ý nghĩa, nhất là khi đến từ người chị cùng quê, người tiền bối mà mình luôn ngưỡng mộ.

Một năm qua, anh Ngọc Huy giống như người thầy dẫn dắt, giúp đỡ mình rất nhiều. Trong lúc ghi hình, anh chỉ cho mình những gì chưa tốt để cải thiện, động viên mình bình tĩnh và “cứ làm thôi”. Những điều nho nhỏ như thế mang lại cho mình sức mạnh tinh thần rất lớn cùng kiến thức về chuyên môn để mình hoàn thiện hơn.

Đối với mình, các anh, chị đều như người thân trong nhà. Mình trân quý và biết ơn tất cả.

- Vy là MC trẻ nhất khi bắt đầu dẫn Olympia. Với bạn, đó là điều đặc biệt hay thách thức?

- Anh Huy từng nói với mình một câu mà mình rất nhớ, đó là: “Trong tất cả những thứ có thể thay đổi, con số là thứ có thể thay đổi dễ dàng nhất”.

Thật ra, tuổi tác chỉ là một con số. Mình không nghĩ gì nhiều về việc là MC trẻ nhất hay thế nào, nhưng chắc chắn mình là người ít kinh nghiệm nhất. Thành ra, đó luôn là thách thức để mình cố gắng tiếp bước các anh, chị một cách tốt nhất.

Mình luôn giữ cái đầu mở để tiếp thu những cái mới và cải thiện bản thân. Điều đặc biệt đối với mình là được các anh, chị giao nhiệm vụ, trọng trách, được dẫn dắt chương trình lớn như Olympia với kinh nghiệm khiêm tốn. Đó là dấu mốc mà mình không thể quên và luôn căn dặn thận bản thân cố gắng để không làm các anh, chị thất vọng.

- Dẫn Olympia khác thế nào so với các chương trình khác mà Vy từng đảm nhận vai trò MC?

- Với mình, mỗi chương trình đều có tính chất, hình ảnh, thông điệp, cách truyền tải khác nhau và có thể là tệp khác giả cũng không giống nhau nữa.

Khi dẫn Olympia, mình cảm giác như được quay trở lại thời học sinh, được trau dồi tri thức dưới mái trường chuyên và luôn bao bọc bởi tinh hoa tri thức. Mình thấy điều đó từ các bạn thí sinh và được truyền cảm hứng để tiếp tục học tập.

Bên cạnh đó, mình thấy có sự kết nối đặc biệt giữa các thế hệ với nhau. Bởi lẽ, Olympia đã trải qua 22 năm phát sóng. Bây giờ là lứa 2005, mình hơn các bạn 6 tuổi. Thế hệ khán giả theo dõi Olympia cũng có các bác 70-80 tuổi. Niềm đam mê khám phá tri thức đã đưa mọi người xích lại gần nhau.

Mình may mắn khi phần lớn chương trình mình dẫn đều liên quan về giáo dục, kiến thức. Mình thấy rằng dù được truyền tải và diễn giải ở dưới bất bất cứ hình thức nào, nó vẫn đều đem lại giá trị về sự phát triển, tri thức cho khán giả và mỗi người.

- Kỷ niệm đáng nhớ của Vy với Olympia?

- Trong một buổi ghi hình khi mình mới đảm nhận vai trò MC của Olympia, lúc công bố chướng ngại vật, mình đã xúc động đến bật khóc. Anh Huy đưa khăn giấy và đợi mình “thút tha thút thít” suốt 1-2 phút.

Sau đó, đạo diễn trong phòng máy nói với mình qua đường truyền rằng “Bản lĩnh và phong thái chuyên nghiệp lên. Sau này, em còn nhiều khoảnh khắc như thế và nội dung xúc động hơn nữa. Mình phải bản lĩnh lên thì mới dẫn được chung kết”. Một câu nói từ người anh vừa nghiêm khắc nhưng cũng rất chân tình khiến mình thức tỉnh.

Mình hiểu được tầm quan trọng của việc cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và sự điềm tĩnh khi giải quyết vấn đề để truyền tải thông điệp một cách rõ ràng, điềm đạm nhất tới quý vị khán giả. Bởi dù như thế nào, mình vẫn là người dẫn dắt của chương trình. Đó là kỷ niệm đáng nhớ của mình.

Mình cũng nhớ những lần mọi người trong ê-kíp mua cho nhau thức quà như bánh ngọt, bánh rán hay trò chuyện vui vẻ, ấm áp như người thân trong nhà. Điều đó khác với những giây phút căng thẳng, hồi hộp khi lên sóng. Mọi người rất nhiệt huyết với công việc nhưng cũng có những giây phút rất đời thường, đáng yêu.

Các anh, chị trong ê-kíp cũng tư vấn cho mình trang phục khi lên hình, cho mình mượn phụ kiện. Đó là những tình cảm mình rất trân quý.

Hy vọng trận chung kết sẽ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp và được nhận sự tin yêu của quý vị khán giả.

Trần Khánh Vy (sinh năm 1999, Nghệ An) là gương mặt nổi tiếng trong giới trẻ, từng là MC bản tin thời sự quốc tế trên đài VTC1, các chương trình học thuật tiếng Anh như VTV7 IELTS Face-off, Crack’em up, Follow us.

Năm 2016, Khánh Vy nhận đề cử giải VTV Awards 2016 ở hạng mục Nhân vật ấn tượng của năm, đại diện thanh niên Việt Nam tham dự Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 hay nhận được học bổng 200 triệu đồng để du học trong 2 tuần tại New York, Mỹ.

Năm 2020, Khánh Vy tốt nghiệp khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao loại giỏi.