MC trẻ ít có cơ hội khi game show chuộng Trấn Thành, Đại Nghĩa?

Giới truyền hình, sự kiện không thiếu vắng MC trẻ nhưng mảnh đất game show vẫn chuộng Trấn Thành, Trường Giang, Đại Nghĩa.

Mới đây, chương trình Ăn đi rồi kể tổ chức họp báo ra mắt ở TP.HCM. Đây là một game show hợp tác sản xuất giữa Hàn Quốc và Việt Nam với khách mời chủ yếu là các nghệ sĩ trẻ của cả hai nước. Đại Nghĩa được công bố là người dẫn chương trình, anh đồng thời cũng là MC tại sự kiện họp báo.

Đại Nghĩa là một trong những gương mặt được ưa chuộng của game show truyền hình. Anh dẫn dắt nhiều chương trình, thuộc nhiều chủ đề khác nhau.

Cùng với Đại Nghĩa, Trấn Thành, Trường Giang hay Hari Won cũng đang là những MC được săn đón ở game show. Trong khi, những MC mới, xuất thân từ cuộc thi tìm kiếm tài năng người dẫn chương trình truyền hình đang ở đâu?

Trường Giang dẫn dắt nhiều game show trên truyền hình hiện nay.

Chuyện từ hai MC khác biệt của Rap Việt và King of Rap

Hai cuộc thi âm nhạc đang gây chú ý trên sóng truyền hình giờ vàng là King of Rap (VTV3) và Rap Việt (VTV2). Trong đó, King of Rap do Trấn Thành làm MC, còn người dẫn chương trình của Rap Việt là Phí Linh.

Trấn Thành và Phí Linh có rất nhiều khác biệt cả về xuất thân lẫn cách dẫn. Nếu Trấn Thành là một MC kiêm diễn viên, Phí Linh lại là một nhà báo được đào tạo bài bản về báo chí và là một MC, BTV chuyên nghiệp của đài truyền hình.

Không phải bàn cãi về hiệu ứng vì Trấn Thành chắc chắn nhỉnh hơn. Anh thậm chí được coi là “át chủ bài” trong khâu truyền thông của Rap Việt những ngày đầu, góp phần không nhỏ vào sự lan tỏa của chương trình. Dù vậy, nam nghệ sĩ cũng kéo theo nhiều ồn ào như không kiểm soát được cảm xúc trên sóng, thiên vị thí sinh, nói nhiều hơn cả giám khảo.

Phí Linh thì chỉn chu hơn. Ở King of Rap, nữ MC gần như miễn nhiễm với những chỉ trích. Cô hoàn thành trách nhiệm dẫn dắt của mình, kiểm soát được cảm xúc mà vẫn đảm bảo được vai trò cầu nối giữa giới rapper với khán giả.

Song, cũng phải công nhận, Phí Linh không thể mang đến những sinh động như Trấn Thành.

Trong mặt trận MC của game show giải trí hiện nay, Phí Linh là MC trẻ hiếm hoi xuất thân từ giới báo chí, truyền hình đang trụ lại. Trong khi đa phần game show hiện nay là mảnh đất trù phú của các MC xuất thân từ showbiz, đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm. Trong đó, game show đang đặc biệt chuộng các MC xuất thân từ giới diễn viên, đặc biệt là diễn viên hài đã thành danh.

Phí Linh là MC của King of Rap, cô xuất thân là dân báo chí - truyền hình. Ảnh: Duy Hiệu.

MC game show truyền hình: “Nước chảy chỗ trũng”

Thực tế thấy rõ là game show hiện nay chuộng các nghệ sĩ hài, thậm chí có thời gian báo chí đặt vấn đề về một “đế chế hài” ở sóng giờ vàng. Nhưng đúng hơn, game show dành nhiều đất cho các gương mặt cũ, đã quen thuộc với khán giả hơn là trao cơ hội cho những MC trẻ, mới.

Trường hợp của Trấn Thành là một ví dụ. Anh là cái tên hàng đầu trong lựa chọn của nhiều nhà sản xuất. Nam MC hiện dẫn dắt Rap Việt nhưng trong năm 2020 anh cũng là MC của nhiều chương trình như Tôi tuổi teen, Siêu tài năng nhí, Nhanh như chớp nhí, Người ấy là ai…

Đó là còn chưa kể đến những game show mà Trấn Thành đóng vai trò là khách mời, trưởng phòng, bình luận viên như Ơn giời cậu đây rồi, Giọng ải giọng ai...

Trường Giang cũng đắt show MC không kém. Thời gian gần đây, anh xuất hiện với vai trò dẵn dắt các game show như Chọn ngay đi, Chọn ai đây, Kỳ tài thách đấu, Bếp vui bùng vị, Tường lửa, Nhanh như chớp, Thiên đường ẩm thực…

Tương tự Trấn Thành, anh còn là khách mời, trưởng phòng, bình luận viên ở một số game show khác.

Sau Trường Giang và Trường Giang, Đại Nghĩa cũng là một trong những gương mặt MC được nhiều nhà sản xuất game show truyền hình lựa chọn. Anh dẫn dắt các game show từ ẩm thực, ca nhạc đến khiêu vũ. Sau Đại Nghĩa, Ngô Kiến Huy, Ốc Thanh Vân cũng dẫn dắt một số game show dù không nhiều.

Trấn Thành và Đại Nghĩa dẫn dắt hết game show này đến game show khác.

Một tên tuổi lớn khác của giới truyền hình là nhà báo Lại Văn Sâm cũng được nhiều game show săn đón. Từ khi về hưu đến nay, Lại Văn Sâm dẫn dắt nhiều chương trình như Mặt trời bé con, Quý ông đại chiến, Siêu trí tuệ Việt Nam… Cựu MC Ai là triệu phú cũng là MC ba mùa liên tiếp của Ký ức vui vẻ.

Nhà báo Lại Văn Sâm cũng được cho là trường hợp đặc biệt của giới truyền hình. Anh thậm chí dẫn dắt nhiều game show hơn hẳn thời gian chưa nghỉ hưu. Một thời gian dài ở VTV3 Lại Văn Sâm chỉ làm MC cho Ai là triệu phú nhưng khoảng hơn 2 năm qua, anh đã cầm trịch ít nhất là game show giải trí trên sóng truyền hình.

Sự phủ sóng của các MC như Lại Văn Sâm hay Trấn Thành, Trường Giang, Đại Nghĩa cho thấy các nhà sản xuất thường ưu ái các gương mặt có nhiều kinh nghiệm, quen thuộc với khán giả truyền hình.

Thực tế, những người trẻ và mới, ngay cả những MC chuyên nghiệp xuất thân từ truyền hình hoặc các cuộc thi tìm kiếm tài năng người dẫn chương trình gần như có rất ít cơ hội ở game show.

Năm nay, những cuộc thi MC như Én vàng, Đường tới cầu vồng… đều được tổ chức nhưng không có gì đảm bảo những quán quân sẽ được các nhà sản xuất game show truyền hình săn đón.