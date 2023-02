MC quốc dân Yoo Jae Suk kiếm 7,7 triệu USD mỗi năm

Theo truyền thông Hàn Quốc, Yoo Jae Suk là MC quốc dân với khoản tiền đặt cọc cao nhất. Anh kiếm khoảng 10 tỷ won (7,7 triệu USD) hàng năm.

Ten Asia đưa tin MC Yoo Jae Suk mới đây tham gia chương trình Song Eun Yi & Kim Sook's Secret Assurance tập thứ 400 với tư cách khách mời đặc biệt. Tại đây, MC nhận được những câu hỏi liên quan đến thu nhập.

Khi được hỏi cát-xê ở chương trình Running Man và You Quiz, Yoo Jae Suk thận trọng nói: "Không khó để tiết lộ phí xuất hiện. Chúng tôi có thể nói về điều này bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi vấn đề này được tiết lộ, nó sẽ tác động đến ngành công nghiệp giải trí. Do đó, thật không may, tôi không trả lời được".

Ten Asia nhận định Yoo Jae Suk từ chối tiết lộ thu nhập nhưng theo thống kê của chương trình TMI News Show chiếu trên đài Mnet, nam MC đứng vị trí thứ 6 trong số những ngôi sao có thu nhập cao nhất Hàn Quốc.

Yoo Jae Suk là một trong những MC có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Ảnh: Ten Asia.

Chỉ tính riêng nửa đầu năm ngoái, Yoo Jae Suk xuất hiện trong 5 chương trình với tổng cộng 97 tập phát sóng. Ước tính MC kiếm được khoảng 1,5 tỷ won và doanh thu quảng cáo của anh là khoảng 700 triệu won mỗi hợp đồng. Yoo Jae Suk quay 9 quảng cáo trong nửa đầu năm. TMI News Show ước tính tổng số tiền quảng cáo của nam MC là 6,3 tỷ won. Theo đó, chỉ riêng thu nhập hàng năm của Yoo Jae Suk ước tính đã gần 10 tỷ won (khoảng 7,7 triệu USD ).

Ten Asia cho biết sự giàu có của Yoo Jae Suk thậm chí trở thành chủ đề nóng liên tục được bàn tán trong các chương trình giải trí. Trong một chương trình, MC Haha nói với Yoo Jae Suk: "Anh hãy đến ngân hàng và xem số tiền tiết kiệm hiện là bao nhiêu số 0”. Nữ ca sĩ Mi Joo lập tức tiếp lời: "Em nghe tin đồn anh có hàng trăm tỷ won. Anh có đếm nổi tiền không?".

Đáp lại, Yoo Jae Suk tiết lộ anh tự quản lý tài sản mà không cần sự trợ giúp của người quản lý.

“Yoo Jae Suk tự hào về khoản tiền đặt cọc cao nhất trong ngành với tư cách MC quốc dân”, tờ Ten Asia viết về nam MC.

Thời điểm Yoo Jae Suk rời công ty quản lý cũ là FNC, Top Star News đưa tin một công ty giải trí đã đưa ra mức phí 10 tỷ won ( 8,8 triệu USD ) để ký được hợp đồng độc quyền với MC nổi tiếng. Tờ Top Star News nhận định đây là mức phí hợp đồng cao nhất từ ​​trước đến nay.

Theo Top Star News, Yoo Jae Suk hiện là MC nổi tiếng và được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Nam MC duy trì hình ảnh trong sạch và đáng tin cậy, thậm chí được công chúng gọi là MC quốc dân.

Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk dẫn dắt nhiều chương trình nổi tiếng như Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block, Happy Together. Yoo Jae Suk liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng.