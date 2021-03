MC Piers Morgan và những lần khiêu chiến với phái đẹp

Năm 2016, Piers Morgan khiêu chiến với Lady Gaga. Ông ám chỉ nữ ca sĩ và nữ hoàng nhạc pop Madonna đã nói dối về việc đứng dậy sau khi bị tấn công tình dục. "Tôi biết nhiều người mắc chứng PTSD - rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Tôi cũng thấy nhiều người không hề mắc bệnh nhưng lại nói là có", ông nói bóng gió việc giọng ca Bad Romance phóng đại căn bệnh. Đến tháng 4/2020, Morgan chính thức xin lỗi Lady Gaga sau khi chỉ trích buổi hoài nhạc cứu trợ One World: Together at Home của nữ ca sĩ.