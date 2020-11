MC Phan Việt Thắng: 'The Suits House không chỉ là một thương hiệu'

MC Phan Việt Thắng là nhà sáng lập của The Suits House. Với anh, các cửa hàng của “Nhà suits” không đơn thuần là nơi bày bán, mà còn đem lại trải nghiệm thân tình.

The Suits House là thương hiệu suit nam cao cấp "made in Vietnam" 100%. Với danh xưng gần gũi là "Nhà Suits", thương hiệu này đã cho ra đời hàng loạt bộ sưu tập suit với phong cách tối giản và lịch lãm, phù hợp với các quý ông ưa thích sự sang trọng nhưng vẫn phóng khoáng và linh hoạt. Trong đó, nổi bật nhất là dòng suit may sẵn được căn chỉnh theo số đo và vóc dáng khách hàng.

Ngoài chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo, thương hiệu còn hoạt động theo châm ngôn dí dỏm: “Khách đến nhà không trà thì suit” - nghĩa là phục vụ khách hàng như người nhà.

Góc trưng bày sản phẩm và tạo cảm giác gần gũi tại The Suits House.

Nhà đồng sáng lập The Suits House - MC Phan Việt Thắng - cho biết, để thương hiệu có thể ghi dấu ấn sau mỗi sản phẩm được bán ra, trải nghiệm của khách hàng là rất quan trọng.

Vì thế, đội ngũ nhân viên "Nhà suits" được đào tạo kỹ lưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Không chỉ chăm chút cho sản phẩm và đưa ra những tư vấn phù hợp, họ còn có thể tạo được sự thoải mái cho từng khách hàng. Những ly trà mát lạnh, cùng những phần quà cho mỗi dịp lễ đặc biệt luôn tạo cho khách hàng của The Suits House cảm giác thân thuộc khi đến cửa hàng.

Một góc “phòng khách” - nơi khách hàng ăn miếng bánh, uống chút trà ở The Suits House.

Bên cạnh đó, đội ngũ phát triển thương hiệu luôn cố gắng cho ra mắt các dịch vụ nhằm tối ưu trải nghiệm cho khách hàng: Hoàn thiện sản phẩm trong khoảng 30 phút; chỉnh sửa và bảo hành trọn đời; đưa đón bằng xe hơi; cung cấp tư vấn viên riêng; giặt hấp miễn phí; tặng quà tri ân...

Các sản phẩm của thương hiệu này được đánh giá cao về kiểu dáng và chất liệu.

Bằng nỗ lực không ngừng, The Suits House đang trên đường thực hiện mục tiêu trở thành thương hiệu suit nam mang lại nhiều trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng Việt. Đến nay, thương hiệu đã nhận được sự yêu thích của nhiều khách hàng nam cũng như của các ngôi sao, người nổi tiếng tại TP.HCM.