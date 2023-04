MC người Anh khó chịu về tin đồn hẹn hò Leonardo DiCaprio

Maya Jama vướng tin đồn yêu Leonardo DiCaprio khi đeo vòng cổ khắc chữ "Leo". Người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận.

Maya Jama bị đồn yêu tài tử nổi tiếng.

Trong chia sẻ mới nhất, người dẫn chương trình Love Island tỏ ra khó chịu: "Tôi đang tập trung vào công việc kinh doanh và sẽ không trả lời hoặc chú ý đến bất kỳ câu chuyện sai lệch nào nữa. Các bạn nên dừng đồn thổi lại ngay lập tức".

Maya Jama khẳng định không hẹn hò với Leonardo DiCaprio. Gọi chiếc vòng cổ khắc chữ "Leo" là "bằng chứng ngớ ngẩn cuối cùng", cô chỉ trích các tờ báo Anh vì kéo dài tin đồn trong tuần qua.

Trước đó vào ngày 4/4, The Sun xác nhận Jama (29 tuổi) là cô gái trên 25 tuổi đầu tiên khiến Leo say đắm. Nguồn tin này nói cặp sao từng dự tiệc chung ở London (Anh) vào tháng và dành thời gian cho nhau tại New York (Mỹ) hồi tháng trước.

Maya Jama phủ nhận hẹn hò Leonardo DiCaprio. Ảnh: Page Six.

"Maya và Leo thường xuyên giữ liên lạc. Gần đây, cả hai đều kết thúc mối quan hệ lâu dài nên không vội vã đòi hỏi bất kỳ điều gì trong cuộc tình mới. Họ giữ tinh thần vui vẻ, xem tình cảm tiến triển thế nào. Maya và bạn trai sống ở hai quốc gia khác nhau, cô ấy từng yêu xa nên hiểu chuyện đó thật khó khăn", báo Anh khẳng định.

Tuy nhiên, ngay sau đó, phía DiCaprio lên tiếng bác bỏ tin đồn. Người đại diện của tài tử nhấn mạnh không có chuyện anh hẹn hò ngôi sao người Anh.

Mặc dù tin đồn là sai, song không thể phủ nhận cái tên Maya Jama đang được chú ý hơn cả.

Maya Indea Jama sinh năm 1994, là MC và ngôi sao mạng xã hội đến từ Anh. Nhiều người biết đến cô trong vai trò dẫn dắt series hẹn hò nổi tiếng Love Island. Tháng 8 năm ngoái, cô tuyên bố hủy hôn ước với cầu thủ bóng rổ Ben Simmons (tình cũ của Kendall Jenner).