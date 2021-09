MC mới của Olympia có thành tích học tập tốt, mua nhà, ôtô năm 20 tuổi

Cô nhận đề cử giải VTV Awards 2016 ở hạng mục Nhân vật ấn tượng của năm, từng đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức. Năm 2017, cô gái quê Nghệ An vinh dự khi đại diện Việt Nam sang Nhật Bản phỏng vấn dàn sao Hollywood của phim Vệ binh dải ngân hà, tháp tùng các đầu bếp nước ngoài, trong đó có chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An.