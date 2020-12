MC Minh Trang: 'Trang sức sẽ nói giúp bạn là ai'

Nữ MC chia sẻ rằng những món trang sức kim cương phần nào thể hiện sự tinh tế của người phụ nữ.

Trang sức kim cương luôn là món đồ quý giá được phụ nữ trân trọng. Món trang sức này giúp họ thể hiện được vẻ đẹp và nét tinh tế của bản thân.

Mới đây, MC Minh Trang đã có bài viết chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của trang sức kim cương trên trang cá nhân.

Cụ thể, cô bày tỏ: "Bạn nào để ý sẽ thấy tôi là tiêu biểu của kiểu người yêu sự thoải mái và lười đeo phụ kiện trang sức, thậm chí nhẫn cưới hàng ngày cũng không đeo vì phải rửa bát, làm việc nhà và tắm rửa cho con. Tuy nhiên, do tính chất công việc, cũng như phụ nữ thì hiếm ai không thích trang sức, nên thường sẽ có một vài mẫu trong tủ đồ. Tôi nghĩ chỉ cần ít, nhưng chất lượng nên những thứ đeo trên người, bản thân đều muốn phải thực sự hiểu và chúng phải phù hợp với tinh thần và hoàn cảnh".

"Hãy cho tôi biết bạn mang trang sức gì, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai. Nhiều khi một bộ trang sức với các viên đá to, giá trị thật cao nhưng chưa chắc phù hợp hay đủ thể hiện sự tinh tế như những món đồ nhỏ xinh, hài hòa. Hôm chụp bức ảnh này là tôi vừa trang điểm xong, chuẩn bị lên hình chương trình về phụ nữ.

Áo dài cách tân màu đỏ nhung với đúng điểm nhấn hoạ tiết hoa thêu tay ở thắt eo cũng đủ mang đến sự giản dị, nhưng bạn stylist kiên quyết bảo tôi vẫn còn thiếu một chút điểm nhấn. Thế là chợt nhớ ra bộ trang sức kim cương duy nhất trong tủ đồ. Cảm tình vì các thiết kế đẹp một cách tinh tế, khiêm nhường, cũng như dễ kết hợp với nhiều trang phục, nhiều hoàn cảnh", cô nói thêm.

Theo chia sẻ của MC Minh Trang, đây là một trong số những mẫu trang sức kim cương thuộc bộ sưu tập 8 Hearts & 8 Arrows (8 trái tim và 8 mũi tên) của DOJI. Lịch sử cái tên này lại bắt nguồn từ hơn 1 thế kỷ trước, chính xác là vào năm 1919, khi Marcel Tolkowsky - một nghệ nhân cắt kim cương, đồng thời là nhà toán học Do Thái đã phát triển công thức toán học và căn cứ vào đó các nghệ nhân có thể tạo ra những viên kim cương giác cắt tròn, đạt độ sáng và lấp lánh nhất.

Với công thức này, mặt cắt phải kết hợp với nhau theo các góc các lý tưởng để đảm bảo ánh sáng đi vào và đi ra theo cách vuông góc với mặt trên cùng. Công thức này sau đó đã được nhiều nhà chế tác trang sức và kim cương trên thế giới áp dụng, trong đó có một chuyên gia kim cương người Nhật có tên Takanori Tamura.

Ông cũng phát hiện ra một điểm chung ở những viên kim cương tròn rực rỡ nhất: ngoài việc có được độ khúc xạ ánh sáng hoàn hảo, chúng đều có cấu trúc 8 mũi tên và 8 trái tim khi soi qua kính soi giác. Nếu như 8 mũi tên tượng trưng cho sự quyết đoán, mạnh mẽ chinh phục những mục tiêu của người phụ nữ thành công, 8 trái tim là biểu tượng cho niềm đam mê và khát vọng được ghi nhận và cống hiến.

MC Minh Trang yêu thích các sản phẩm kim cương.

Ngoài câu chuyện ấn tượng về những món trang sức của MC Minh Trang, kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows còn mang đến sự phản chiếu ánh sáng lấp lánh giúp làm bật lên vẻ quý phái của người đeo.

Không chỉ bị hấp dẫn bởi thiết kế từ thương hiệu DOJI, nhiều người còn lựa chọn trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows còn vì thông điệp ẩn chứa trong viên kim cương chủ lấp lánh và hiếm có. Rays of Light, Queen of Hearts, The Wonder Things… là những bộ sưu tập trang sức kim cương lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hiện đại, tự tin đầy khí chất của phụ nữ Việt, được phái đẹp ưa chuộng trong dịp Giáng sinh và năm mới 2021.

Với mức giá hợp lý chỉ từ 15 triệu đồng, trang sức kim cương 8 Hearts & 8 Arrows giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng dù ở nơi công sở hay trong những cuộc gặp gỡ, tụ họp bạn bè.