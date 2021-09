MC Met Gala 2021 không biết Brooklyn Beckham đến từ đâu

Khán giả theo dõi thảm đỏ Met Gala 2021 cảm thấy khó chịu về nội dung cuộc phỏng vấn giữa người dẫn chương trình Keke Palmer và Brooklyn Beckham.

Cảnh tượng trên thảm đỏ Met Gala 2021 Trên đường đến dự Met Gala 2021, thành viên nhóm BlackPink trông nổi bật khi mặc bộ váy hai dây. Đây là thiết kế của Saint Laurent.

Theo The Independent, năm nay Met Gala trở lại với chủ đề về nước Mỹ - In America: A Lexicon of Fashion. Trên thảm đỏ, MC Keke Palmer đã hỏi cặp tình nhân Brooklyn Beckham và Nicola Peltz rằng chủ đề có ý nghĩa gì với họ.

Peltz mở lời trước: "Chà, tôi đang cố gắng biến anh ấy trở thành người Mỹ ngay lập tức. Tôi không muốn anh ấy quay lại (quay lại Anh - quê hương của Brooklyn)".

Câu trả lời khiến nữ MC hướng micro về phía Brooklyn Beckham kèm thắc mắc: "Bạn đến từ đâu?". Con trai Beckham lập tức đáp: "Tôi đến từ London" và giải thích rằng mình đang sống cùng hôn thê ở Los Angeles.

Trên mạng xã hội, đoạn video được chia sẻ rộng rãi và nhiều tài khoản đã bày tỏ quan điểm trái chiều về Keke Palmer. Một người viết: "Keke không biết Brooklyn đến từ đâu?".

Theo The Independent, có người còn suy đoán rằng Palmer thực sự không biết Brooklyn Beckham là ai. Tuy nhiên, số ý kiến khác nhận định nữ MC đã tạo chiêu trò để được chú ý.

MC của Met Gala 2021 không biết Brooklyn Beckham đến từ đâu. Ảnh: iheart.

Diễn ra sau một năm bị hủy vì dịch Covid-19, thảm đỏ Met Gala quy tụ dàn sao đình đám Hollywood tham dự. Theo Vogue, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đều mặc trang phục của thương hiệu Valentino. Riêng Peltz toát lên vẻ sang trọng của quý cô thị thành với bộ váy hồng sáng mix&match găng tay màu pastel.

Beckham đã đính hôn với Peltz vào tháng 7/2020. Anh ngỏ lời cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn kim cương trị giá 250.000 bảng Anh (khoảng 315.000 USD ) do chính anh thiết kế. Bà Beck gọi đây là tin vui lớn nhất cuộc đời khi chứng kiến con trai hạnh phúc.