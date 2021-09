MC Linh Phi chia sẻ bộ 3 sản phẩm hữu ích cho mẹ hiện đại

“Việc làm mẹ sẽ trở nên nhẹ nhàng, ít áp lực hơn nếu các mẹ biết lựa chọn công cụ và giải pháp để hỗ trợ chăm con hàng ngày” - MC Linh Phi chia sẻ.

Đón thành viên mới trong gia đình, mẹ bỉm dường như tất bật hơn với các công đoạn chăm con từ hâm sữa, cho con ăn đến rửa bình, tiệt trùng, phơi khô… Hàng loạt công việc nhỏ nhặt nhưng chiếm thời gian khiến người lần đầu làm mẹ lúng túng, không biết sắp xếp trước - sau như nào cho hợp lý. Tuy vậy, mẹ vẫn có thể nhờ cậy bố, gia đình hoặc tận dụng những thiết bị hiện đại để việc chăm con nhỏ thảnh thơi hơn.

Tiết kiệm thời gian chăm bé với máy Captain 1 Fatz Baby

MC Linh Phi chia sẻ trong thời gian chăm bé Gạo, cô có nhiều lo lắng với hàng tá nhiệm vụ như phơi, tiệt trùng bình sữa cho con… “Những công việc đó không những mất thời gian mà còn mang nhiều rủi ro cho cả mình và Gạo. Mẹ có thể bị bỏng trong lúc trụng nước sôi rửa bình, trong khi con thì dễ bị đau bụng nếu mẹ tiệt trùng chưa kỹ”, cô chia sẻ.

Từ khi biết đến máy tiệt trùng sấy khô có tích hợp khoang hâm sữa Captain 1 của Fatz Baby, MC Linh Phi như tìm đúng công cụ để chăm con nhanh chóng, an toàn. Nữ MC cho biết sau khi rửa bình bằng dung dịch chuyên dụng xong, cô chỉ cần xếp bình vào lồng máy và nhấn nút. Vật dụng được tiệt trùng và sấy khô sạch sẽ mà không cần mẹ tự tay thực hiện.

MC Linh Phi tin dùng máy tiệt trùng sấy khô có tích hợp khoang hâm sữa Captain 1 của Fatz Baby.

Ngoài chức năng tiệt trùng - sấy khô, Captain 1 còn có khoang riêng dùng để hâm sữa hoặc thức ăn cho bé. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian khi mẹ muốn tiệt trùng và hâm sữa cùng lúc. “Thời gian rảnh rỗi mình có thể chơi với con hoặc tranh thủ làm thêm một số việc nhà thay vì cứ loay hoay với việc rửa rồi lại tiệt trùng bình sữa” - mẹ Linh Phi kể.

Quick 6 - giải pháp pha sữa đêm cho bé

Ăn đêm là thói quen của trẻ sơ sinh trong những tháng đầu đời. Đây cũng là giai đoạn mệt nhọc của nhiều mẹ vì không chủ động được thời gian để chuẩn bị sữa cho con. Tuy nhiên với máy đun và hâm nước pha sữa Quick 6 của Fatz Baby, việc chuẩn bị sữa đêm cho bé trở nên nhẹ nhàng hơn.

Quick 6 có thể đun sôi siêu tốc trong 5 phút và tùy chọn mức nhiệt giữ ấm gồm 45 - 55 độ C (pha sữa), 70 độ C (pha bột, ngũ cốc) và 90 độ C (pha trà, cà phê).

Máy pha sữa đêm Quick 6 là giải pháp cho mẹ trong những đêm trẻ đòi ăn.

Bên cạnh đó, tính năng ghi nhớ thói quen sử dụng của người dùng để tự điều chỉnh mức giữ ấm phù hợp của máy hỗ trợ rất nhiều cho các mẹ trong quá trình chăm sóc con. “Với máy này, mẹ chỉ việc đun sôi nước. Nếu mẹ lỡ quên chọn chế độ giữ ấm thì máy vẫn tự động điều chỉnh theo tính năng ghi nhớ thói quen, giúp mẹ không cần lo lắng những lúc đãng trí”, MC Linh Phi chia sẻ.

Hâm sữa chuẩn độ với máy Mono 2

Nữ MC cũng dành nhiều ưu ái cho các sản phẩm của hãng Fatz Baby khi tiếp tục lựa chọn máy hâm sữa Mono 2 của thương hiệu này. Có thiết kế nhỏ gọn nhưng có độ hoàn thiện cao, Mono 2 có thể hâm sữa nhanh chóng trong 6-10 phút và giữ được độ ấm chuẩn 40 độ C, bảo toàn tối đa hàm lượng dinh dưỡng trong sữa mẹ.

Mẹ Linh Phi và bé Gạo thoải mái, thuận tiện hơn nhờ các sản phẩm của Fatz Baby.

Nhờ kích thước nhỏ gọn, Mono 2 có thể đồng hành với mẹ và bé đến bất cứ đâu như đi du lịch hoặc đến nhà ông bà. “Máy Mono 2 có thể dùng để hâm nóng cả sữa và thức ăn. Ngoài ra, nếu bé chưa dùng sữa ngay thì mình vẫn yên tâm vì Mono 2 có chế độ giữ ấm, bảo quản sữa an toàn, không sợ vi khuẩn phát triển”, nữ MC bổ sung.