MC Jun Hyun Moo chia tay bạn gái kém 15 tuổi vì áp lực dư luận

MC Jun Hyun Moo và Lee Hye Sung chia tay sau hơn hai năm hẹn hò. Hai ngôi sao áp lực trước sự quan tâm của công chúng với đời sống riêng.

Ngày 22/2, tờ Xports News đưa tin MC Jun Hyun Moo và Lee Hye Sung chia tay. Công ty quản lý của hai người là SM C&C xác nhận thông tin. Công ty không đưa ra lý do hai ngôi sao chia tay nhưng cho biết họ áp lực trước sự quan tâm của công chúng trong thời gian hẹn hò.

Công ty cho biết: “Hai người chia tay gần đây. Jun Hyun Moo và Lee Hye Sung bắt đầu mối quan hệ với tư cách tiền bối, hậu bối trong ngành giải trí. Họ luôn tin tưởng lẫn nhau. Do đó, họ vẫn là nguồn động viên, giúp đỡ đáng tin cậy và tiếp thêm sức mạnh cho nhau ngay cả khi chia tay”, công ty SM C&C thông báo.

Hai MC công khai hẹn hò vào năm 2019.

“Chúng tôi tiếp tục cố gắng trong việc quản lý hai ngôi sao. Thời điểm còn hẹn hò, chắc hẳn hai người thấy lo lắng và gánh nặng khi mối quan hệ cá nhân được công khai trước công chúng”, công ty tiếp tục.

Tháng 11/2019, SM C&C xác nhận Jun Hyun Moo đang có quan hệ tình cảm với Lee Hye Sung. Jun Hyun Moo (sinh năm 1977) gia nhập KBS với tư cách phóng viên vào năm 2006. Sau đó, anh trở thành phóng viên tự do năm 2012 và dần ghi dấu ấn với vai trò MC qua nhiều chương trình khác nhau. Anh xuất hiện trong nhiều chương trình như Brave Writers, Free 19, Omniscient Interfering View, I Live Alone…

Trong khi đó, Lee Hye Sung kém Jun Hyun Moo 15 tuổi. Cô gia nhập KBS vào năm 2016. Năm 2020, cô ký hợp đồng độc quyền với SM C&C. Cô dẫn dắt nhiều chương trình, chẳng hạn It's Ok to be Uncomfortable, Entertainment Weekly, The Golden Bell Challenge…