MC Hàn Quốc thú nhận từng đóng phim người lớn

Trong chương trình Along With the Gods, nam MC Shin Dong Yup thú nhận đã từng diễn xuất trong một bộ phim người lớn.

Ngày 22/4, kênh YouTube Channel S đã đăng đoạn giới thiệu cho số sắp phát sóng của chương trình Along With the Gods. Giữa đoạn giới thiệu, MC Shin Dong Yup gây bất ngờ khi tiết lộ trong quá khứ mình từng đóng phim người lớn. Theo lời kể của Shin Dong Yup, giữa những năm tháng đại học, anh từng được tuyển làm vai phụ trong một dự án phim người lớn. Tiết lộ khiến các khách mời cũng những người dẫn chương trình còn lại không khỏi bất ngờ. Shin Dong Yup gây bất ngờ khi thú nhận mình từng đóng phim người lớn trên sóng truyền hình. Ảnh: Channel S. Khi được hỏi nhân vật mình đóng đã làm gì trong bộ phim, Shin Dong Yup đáp: "Tôi vào vai bạn của nhân vật chính. Cả phim tôi làm mỗi một việc là đứng đó trợn mắt nhìn thôi". Ngay sau đó, nam MC kiêm nghệ sĩ hài tiết lộ toàn bộ cảnh mình đóng đã bị cắt khỏi bản phim hoàn chỉnh: "Xui xẻo thay các cảnh có mặt tôi đều bị cắt,. Nhưng được cái họ vẫn trả cát-xê đầy đủ". Shin Dong Yup cùng Yoo Jae Suk và Kang Ho Dong được mệnh danh là bộ ba MC quốc gia của Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với những miếng hài khai thác nhiều chủ đề không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Nam MC ra mắt khán giả năm 1991 và nhanh chóng trở thành nghệ sĩ hài được yêu mến nhờ sự ứng biến nhanh nhạy, trí thông minh trong các tiết mục chỉ dành cho người trưởng thành. Gần đây, anh đã đảm nhận công việc người dẫn dắt chương trình Witch Hunt - một trong những chương trình trò chuyện trên truyền hình đầu tiên và duy nhất của Hàn Quốc xoay quanh chủ đề "người lớn". Đây là show truyền hình gặt hái thành công thương mại rực rỡ.