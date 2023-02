MC Hàn Quốc mê phượt ở Việt Nam

Ngoài tai nạn phải nhập viện ở TP.HCM, Noh Hong Chul từng bị ngã khi dùng xe máy đi phượt tại Sapa. Tuy nhiên, MC khẳng định chuyến đi là trải nghiệm đáng quý với anh.

Ngày 6/2, hàng loạt phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin phát thanh viên Noh Hong Chul bị tai nạn xe máy khi cùng bạn du lịch tại Việt Nam. Noh Hong Chul sau đó được bạn và người dân địa phương gọi xe cấp cứu để đưa tới bệnh viện.

Anh bị thương ở tay, chân, đầu và mất máu nhiều dẫn đến choáng váng đầu óc. Thông tin khiến công chúng Hàn Quốc lo lắng nhưng người bạn đi cùng Noh Hong Chul trấn an sức khỏe của MC hiện ổn định. Anh cũng gửi lời cảm ơn người dân địa phương đã giúp đỡ khi bạn gặp nạn.

Trải nghiệm ly kỳ tại Sapa dù gặp tai nạn

Khi Noh Hong Chul gặp tai nạn ở TP.HCM, một người bạn đi cùng coi đây là vấn đề lớn. Anh lo lắng khi MC đổ máu quá nhiều. Đáp lại, Noh Hong Chul cho biết: "Bây giờ chúng ta sẽ về nhà trọ và thư giãn. Ngay cả khi về nơi ở trong tình huống này, chúng ta cũng phải hoàn thành chuyến đi”. MC hài hước nói thêm: "Xin hãy cho tôi ngủ một ngày trong chỗ ở tốt, không có gián".

Noh Hong Chul tỏa ra năng lượng tích cực. Anh nói: "Tôi thực sự thích chuyến đi với tất cả khúc ngoặt. Tôi là một người may mắn".

Theo tờ Money Today, trước khi bị tai nạn nghiêm trọng tại TP.HCM, Noh Hong Chul và nhóm bạn tới Hà Nội, sau đó thậm chí tự chạy xe lên các bản làng ở Sapa. Noh Hong Chul rất hào hứng với chuyến đi. Anh liên tục thốt lên: "Cảm giác thật tuyệt!".

Noh Hong Chul bị thương khi đi xe máy từ Sapa về Hà Nội.

“Sau khi đến Sapa, Noh Hong Chul đi cáp treo qua sương mù và chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời của ngôi làng miền núi. Là một nghệ sĩ tích cực, anh ấy vui vẻ trong suốt chuyến đi, đập tay với những du khách khác và chụp ảnh kỷ niệm”, tờ Money Today viết về chuyến đi của nam MC.

Sự cố nảy sinh trên đường từ Sapa về Hà Nội. Xe máy của Noh Hong Chul bị đổ khi anh đi trên một con đường quê. Quần áo của anh bị rách, đầu gối và tay chảy máu. Những người đi cùng cũng lộ ​​vẻ hoang mang. Theo Noh Hong Chul, đường trơn vì có nhiều cát khiến anh mất khả năng kiểm soát chiếc xe.

“Noh Hong Chul được sơ cứu bằng chất khử trùng nhưng nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt anh”, tờ Money Today viết. Khi thấy bạn bè lo lắng, MC nói thêm: "Tôi thích những kỷ niệm này. Đó là một cảm giác ly kỳ. Tôi muốn một trải nghiệm nào đó như thế này".

Trở về Hà Nội sau chặng đường phượt bằng xe máy vất vả, cả nhóm vào một căn nhà trọ. Nhiều khán giả Hàn Quốc đã xem video ghi lại hành trình tại Việt Nam của Noh Hong Chul. Họ thích thú trước hành trình đặc biệt của MC.

Tờ Money Today trích đăng bình luận của khán giả Hàn Quốc: "Noh Hong Chul có lý do cho sự thành công. Sức mạnh của anh đến từ sự tích cực tuyệt vời", "Thực sự đáng trân trọng khi anh ấy trấn an những người đi cùng rằng chuyến đi thật thú vị", "Tôi tự hỏi liệu anh ấy có thể luôn lạc quan và mỉm cười với mọi thứ như vậy không".

Trong chuyến đi, Noh Hong Chul đã tới nhiều địa điểm khác nhau. Anh cùng nhóm bạn tới Vịnh Hạ Long, xong đó ngồi tàu để đi vào TP.HCM. Họ đội nón lá và thưởng thức nhiều món ăn địa phương như phở, bún chả, trà đá vỉa hè...

MC nổi tiếng tại Hàn Quốc

Như truyền thông Hàn Quốc nhận định, Noh Hong Chul thành công trong ngành giải trí nhờ tính cách tích cực, hài hước. MC Noh Hong Chul sinh năm 1979, tốt nghiệp Đại học Hongik với bằng Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí và Thông tin.

Anh là doanh nhân kiêm người dẫn chương trình tạp kỹ. Anh tham gia nhiều chương trình ở những vai trò khác nhau chẳng hạn nghệ sĩ hài, MC. Talents for Sale, Where Is My Home, Infinite Challenge, I Live Alone... là những chương trình có sự góp mặt của Noh Hong Chul. Anh cũng tham gia diễn xuất ở MV đình đám Gangnam Style của rapper PSY.

Theo News1, Noh Hong Chul là doanh nhân thành đạt. MC bắt đầu công việc kinh doanh năm 2017 khi mở một tiệm bánh mì. Noh Hong Chul kiếm được 50 triệu won mỗi tháng với tư cách chủ tiệm bánh. News1 nhận định doanh thu cửa hàng vượt quá 600 triệu won (khoảng 477.000 USD ) trong một năm.

Noh Hong Chul sở hữu khối tài sản lớn.

Tháng 11/2022, Noh Hong Chul mở rộng công việc kinh doanh khi khai trương nhà hàng phục vụ đồ ăn Italy tại Huam-dong, Yongsan-gu, Seoul.

Thành công trong cả công việc kinh doanh lẫn giải trí giúp Noh Hong Chul tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Xports News đưa tin ngày 18/1, Noh Hong Chul đang sống trong ngôi nhà biệt lập ở Huam-dong, Yongsan, Seoul. Được mua vào tháng 9/2017 với giá 1,39 tỷ won (khoảng 1,1 triệu USD ), tòa nhà có tầng hầm và hai tầng trên mặt đất với diện tích đất là 260 m2. Ngôi nhà có phòng riêng để đồ tráng miệng và bánh phục vụ sở thích ăn đồ ngọt của chủ nhân.

Noh Hong Chul cũng mua một tòa nhà ở Sinsa-dong, Gangnam, Seoul vào năm 2018 với giá 12,2 tỷ won (khoảng 9,7 triệu USD ). Nó có 1 tầng hầm và 5 tầng trên mặt đất với tổng diện tích sàn là 1.374 m2. Giá thị trường của tòa nhà này hiện được định giá hơn 20 tỷ won (khoảng 15,9 triệu USD ) do giá đất xung quanh tăng cao.

Ngoài ra, năm 2016, Noh Hong Chul mua một tòa nhà hai tầng ở chợ Yongsan Haebangchon Shinheung với giá 670 triệu won và bán nó với giá 1,44 tỷ won trong hai năm. Anh nhận được khoản lợi nhuận 700 triệu won.