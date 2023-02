MC Hàn Quốc bị tai nạn xe ở TP.HCM: 'Tôi đang hồi phục'

Noh Hong Chul cho biết anh đang hồi phục sức khỏe nhanh chóng nhờ sự động viên của khán giả. Anh bị thương trong chuyến đi trước đó ở Việt Nam.

Hình ảnh Noh Hong Chul khi bị tai nạn tại TP.HCM.

Ngày 8/2, tờ Dispatch đưa tin MC Noh Hong Chul cập nhật tình hình sức khỏe sau khi gặp tai nạn giao thông tại TP.HCM. Anh đăng hình mới và viết: "Cảm ơn các bạn. Tôi đang hồi phục nhanh chóng nhờ sự quan tâm của mọi người".

Đây là thông báo đầu tiên của Noh Hong Chul từ khi vụ tai nạn xảy ra. Anh đã được chụp X-quang và CT. Bác sĩ chẩn đoán anh không gãy xương và không cần phẫu thuật nhưng phải khâu vết thương khá lớn trên mặt.

Trước đó 2 ngày, tờ Xports News đưa tin Noh Hong Chul bị tai nạn khi thuê xe máy tự lái để du lịch quanh ngoại thành TP.HCM. Nam MC bị thương tương đối nghiêm trọng, chảy nhiều máu và được người dân quanh đó sơ cứu, gọi xe cứu thương để đưa vào bệnh viện.

Noh Hong Chul cập nhật hình ảnh mới (ảnh trái).

Theo Money Today, trước khi bị tai nạn, Noh Hong Chul và nhóm bạn tới Hà Nội, Hạ Long và Sapa. Noh Hong Chul đã đi xe máy từ Hà Nội tới Sa Pa. Trên đường từ Sa Pa về Hà Nội, xe máy gặp sự cố làm anh bị thương nhẹ, quần áo rách, đầu gối và tay chảy máu. Theo Noh Hong Chul, đường trơn vì có nhiều cát khiến anh mất khả năng kiểm soát chiếc xe.

Noh Hong Chul sinh năm 1979, là nghệ sĩ và doanh nhân người Hàn Quốc. Anh là người đồng dẫn chương trình tạp kỹ Talents for Sale và hiện tại là Where Is My Home. Anh xuất hiện trên các chương trình truyền hình nổi tiếng khác nhau như Infinite Challenge, I Live Alone... Anh cũng tham gia diễn xuất ở MV đình đám Gangnam Style của rapper PSY.