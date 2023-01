MC gốc Việt thay thế Steve Harvey dẫn Hoa hậu Hoàn Vũ

Jeannie Mai đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong đêm chung kết Miss Universe lần thứ 71 vào ngày 14/1.

Theo Variety, gần 10 ngày trước thềm chung kết Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2022, ban tổ chức công bố hai người dẫn chương trình chính thức. MC gốc Việt - Jeannie Mai - và cựu Hoa hậu Hoàn vũ Olivia Culpo là hai MC của đêm chung kết. Trước đó, Steve Harvey giữ vai trò dẫn chương trình chung kết Hoa hậu Hoàn vũ trong suốt 5 năm.

Chia sẻ về vai trò mới, Jeannie Mai cho biết: "Tôi thực sự vui mừng khi đồng hành với tổ chức Miss Universe cùng nhiều cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi vinh dự khi nhận vị trí mới. Những thay đổi đáng kinh ngạc của Miss Universe trong nhiều năm qua nhằm thúc đẩy vị thế của phụ nữ trên toàn cầu".

Jeannie Mai đảm nhận vai trò MC trong chung kết Miss Universe 2022. Ảnh: @thejeaniemai.

Người đẹp Olivia Culpo cũng gửi lời cảm ơn đến tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã trao cho cô cơ hội mới.

"Tôi biết ơn những trải nghiệm với gia đình Miss Universe. Tôi tôn trọng sự phát triển không ngừng của tổ chức", cô bày tỏ.

Jeannie Mai sinh năm 1979, là MC người Mỹ gốc Việt. Cô được biết đến qua chương trình How Do I Look?, Character Fantasy. Với tư cách là cố vấn thời trang, Jeannie còn xuất hiện trong Fashion Tips Today, giám khảo khách mời Asia’s Top Model 2012. Cô cũng là một trong 3 MC dẫn Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

Trong sự nghiệp, Jeannie từng làm việc với các ngôi sao nổi tiếng như Christina Aguilera, Alicia Keys, Rosario Dawson...

Miss Universe lần thứ 71 dự kiến diễn ra từ 4-14/1 (giờ Mỹ). Trong đêm chung kết, đương kim hoa hậu Harnaaz Sandhu sẽ trao vương miện cho người chiến thắng. Người đẹp Việt tham gia tranh tài là Ngọc Châu.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu sinh năm 1994, cao 1,74 m, hình thể cân đối, khỏe khoắn, nét đẹp ngọt ngào. Trước ngày dự thi, Ngọc Châu tham gia khóa huấn luyện ngắn về kỹ năng phỏng vấn. Cô cũng trải qua khoảng một tháng tập catwalk và các kỹ năng khác cùng huấn luyện viên ở Philippines.

Theo CBS News, Anne Jakapong Jakrajutatip mua Miss Universe với giá khoảng 20 triệu USD . Cuộc thi có chủ mới song cơ cấu tổ chức không thay đổi. Bà Amy Emmerich và Paula Shugart vẫn lần lượt nắm giữ vị trí quan trọng - Giám đốc điều hành và Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.