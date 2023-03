MC bóng đá nổi tiếng nhất Anh khiến BBC phải nhượng bộ

Cựu danh thủ Gary Lineker sẽ lên sóng trở lại sau khi hãng thông tấn hàng đầu Anh quốc phải xin lỗi công chúng để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Gary Lineker là người dẫn chương trình truyền hình được trả lương cao nhất của BBC. Ảnh: Reuters.

Chiều 13/3 (giờ Hà Nội), BBC thông báo MC Lineker sẽ tiếp tục dẫn chương trình "Match of the Day" vào thứ bảy tuần này (18/3). Guardian cho biết Tim Davie, tổng giám đốc của BBC, đã xin lỗi công chúng vì sự gián đoạn của chương trình thể thao do việc đình chỉ Lineker gây ra.

Hôm 11/3, Đài truyền hình nước Anh cấm Lineker lên sóng sau khi cựu tiền đạo tuyển Anh có phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến chính sách nhập cư của chính phủ nước này. BBC yêu cầu Lineker rút lại phát ngôn trên trang cá nhân, song cựu sao Barca từ chối.

Các chuyên gia và người dẫn chương trình hàng đầu khác của BBC và "Match of the Day" như Micah Richards, Alex Scott, Jermaine Jenas, Mark Chapman sau đó từ chối lên sóng, để biểu thị tình đoàn kết với Lineker. Động thái này khiến các chương trình bóng đá của BBC rơi vào khủng hoảng.

Ở vòng 27 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, lần đầu tiên trong lịch sử BBC chỉ có thể phát các nội dung trận đấu mà không có phần bình luận hay nhận xét nào từ chuyên gia hay cựu cầu thủ. Cuộc khủng hoảng kể trên khiến hãng thông tấn này nhận chỉ trích từ dư luận Anh. Nhiều chương trình bóng đá khác của hãng này cũng phải tạm hoãn vì không có người lên sóng.

Lineker là người dẫn chương trình được trả lương cao nhất của BBC, với thu nhập 1,35 triệu bảng/năm. Cựu danh thủ 62 tuổi hoan nghênh quyết định của hãng thông tấn nước Anh và cho biết mình rất nóng lòng quay lại chương trình "Match of the Day".