MBBank lãi gần 12.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Với khoản lãi trước thuế gần 4.000 tỷ đồng trong quý III, tăng 29% so với cùng kỳ, MBBank đã nâng tổng lợi nhuận thu về sau 9 tháng đầu năm lên mức 11.885 tỷ, cũng tăng 46%.

Ngân hàng TMCP Quân đội - MBBank (MBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với kết quả kinh doanh tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tính riêng quý gần nhất, ngân hàng này ghi nhận 8.700 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, cao hơn 29% so với số thu cùng kỳ năm liền trước. Tỷ lệ này tương đương với việc MBBank đã thu về nhiều hơn gần 2.000 tỷ trong quý III gần nhất so với cùng kỳ.

Đóng góp chính vào tăng trưởng doanh thu quý vừa qua của MBBank vẫn là hoạt động cho vay với thu nhập lãi thuần tăng 26%, đạt 6.515 tỷ đồng . So với cùng kỳ năm trước, mức lãi thuần từ hoạt động cho vay này đã tăng tới 1.350 tỷ, chiếm gần 70% tổng số doanh thu tăng thêm trong quý của ngân hàng.

Ngoài ra, nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ cũng tăng 16%; thu từ kinh doanh ngoại hối tăng 101%; mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn, đầu tư dài hạn tăng 162% cũng mang về cho MBBank thêm gần 1.700 tỷ đồng .

Trong bối cảnh tổng doanh thu tăng gần 1/3 so với cùng kỳ, chi phí hoạt động MBBank phải chi ra trong quý gần nhất chỉ cao hơn chưa tới 7% so với quý III/2020. Đây là nguyên nhân chính giúp ngân hàng ghi nhận khoản lãi trước thuế lên tới 3.898 tỷ đồng , cao hơn 29% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đã tăng hơn gấp đôi trong quý III này.

KẾT QUẢ KINH DOANH 9T ĐẦU HÀNG NĂM CỦA MBBANK

Nhãn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 2425 2553 2788 4002 6015 7616 8134 11885

Cụ thể, trong quý gần nhất, MBBank đã phải chi ra gần 1.800 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi số chi cùng kỳ chỉ là gần 900 tỷ đồng .

Khoản lãi trước thuế gần 4.000 tỷ quý III kể trên cũng là mức lãi một quý cao thứ 2 trong lịch sử kinh doanh của MBBank, chỉ xếp sau mức lãi gần 4.600 tỷ đồng mà nhà băng này ghi nhận được trong quý I năm nay.

Lợi nhuận ròng sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp của MBBank trong quý gần nhất là 3.122 tỷ đồng , cũng cao hơn 29%.

Tính chung 9 tháng, nhà băng này ghi nhận tổng cộng 26.818 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 11.885 tỷ, tăng lần lượt 36% và 46% so với cùng kỳ. Đây là kết quả kinh doanh 9 tháng cao nhất mà ngân hàng ghi nhận được sau gần 30 năm hoạt động.

Năm nay, ban lãnh đạo MBBank dự kiến thu về mức lãi trước thuế 13.200 tỷ đồng . Như vậy, sau 9 tháng, ngân hàng đã hoàn thành hơn 90% kế hoạch đề ra.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của MBBank ước đạt 555.600 tỷ đồng , tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, 2 chỉ tiêu quan trọng nhất là tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng đều tăng hai con số.

Cụ thể, tiền gửi khách hàng tại MBBank đến ngày 30/9 năm nay vào khoảng 344.000 tỷ, cao hơn 11% so với đầu năm và cho vay khách hàng đạt 336.400 tỷ, tăng 13%.

Việc duy trì được tốc độ tăng trưởng cho vay cao gần gấp đôi so với tăng trưởng chung của toàn hệ thống (trên 7%) là nguyên nhân chính giúp lợi nhuận của MBBank tăng tích cực trong quý III và 9 tháng đầu năm nay, bất chấp nền kinh tế chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19.

Cũng đến cuối quý III, MBBank có tổng cộng gần 3.200 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 0,95% tổng dư nợ cho vay khách hàng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn giảm 38% so với đầu.