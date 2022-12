Mbappe sút bóng vào mặt CĐV

Trong khi tập dứt điểm, Kylian Mbappe vô tình đưa trái bóng đi trúng mặt một người hâm mộ đứng phía sau khung thành tại sân Al Bayt. Cú sút mạnh của Mbappe khiến người đàn ông trung niên bị đau ở vùng mũi.

Tiền đạo chủ lực của tuyển Pháp nhanh chóng chạy ra ngoài sân để hỏi thăm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ không may mắn.

Sau khi tịt ngòi trước Anh ở tứ kết, Mbappe tiếp tục có ngày thi đấu chật vật trước hàng thủ của Morocco. Trong 90 phút, chân sút sinh năm 1998 có 3 lần dứt điểm nhưng chỉ một đi trúng đích. Tuy nhiên, 2 cú sút bị chặn còn lại của "Ninja Rùa" đều vô tình mở ra cơ hội để lần lượt Theo Hernandez và Kolo Muani lập công.

Mbappe không ghi bàn hay kiến tạo trong 2 trận gần nhất nhưng vẫn dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại World Cup 2022 với 5 bàn (ngang Lionel Messi) và 2 kiến tạo, kém 1 so với đồng đội người Argentina.

Ở trận chung kết hôm 18/12, Mbappe sẽ có màn đối đầu trực tiếp với Messi. Pháp sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên sau 60 năm bảo vệ thành công ngôi vương thế giới hay Messi sẽ có danh hiệu ở lần cuối cùng tham dự World Cup.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019