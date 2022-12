Mbappe ôm Messi trước trận chung kết World Cup 2022

Trước khi 2 đội tuyển bước ra khỏi đường hầm, Mbappe và Messi gặp nhau và cùng trao cho nhau cái ôm nồng ấm. Mbappe đứng ở cuối hàng của tuyển Pháp, đã chủ động đi lên để tìm Messi và gửi lời chào đến người đàn anh và đồng đội ở PSG.

Ống kính truyền hình đã kịp ghi lại khoảnh khắc này và quay chậm nhiều lần trước khi hai đội ra sân làm thủ tục. Ngoài Messi, Di Maria cũng từng là đồng đội với Mbappe khi còn chơi cho PSG mùa trước.

Mbappe và Messi là hai ngôi sao hàng đầu thế giới, được nhắc đến nhiều nhất trước trận chung kết World Cup 2022 giữa tuyển Pháp và Argentina. Mbappe được kỳ vọng giúp Pháp bảo vệ chức vô địch thế giới, trong khi người hâm mộ Messi mong anh giành World Cup đầu tiên trong sự nghiệp khoác áo tuyển Argentina.

Với việc đá chính ở trận này, Messi đi vào lịch sử về số lần ra sân ở World Cup (26 trận). Trước đó, anh cân bằng kỷ lục của Lothar Matthaus khi đá chính ở trận bán kết giữa Argentina và Croatia.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi đều để lại dấu ấn đậm nét. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019