Mbappe mạo hiểm khi trở lại quá sớm?

Mbappe trở lại PSG chỉ 72 giờ sau khi World Cup kết thúc. Ngôi sao người Pháp muốn duy trì duy trì cảm giác bóng tốt nhất đồng thời cũng vì lợi ích của CLB chủ quản.

Tuy điều này không ảnh hưởng nhiều về mặt thể chất, nhưng về lâu dài sẽ gây nên những tác động tiêu cực do tinh thần.

Tờ L'Equipe so sánh việc Mbappe trở lại PSG ngay sau khi hoàn thành World Cup 2022 giống như chinh phục đỉnh núi Himalaya rồi lập tức đi xuống từ đỉnh, không thực sự dành thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi.

“Về ngắn hạn, hành động này chưa ảnh hưởng do các cầu thủ đã quen với lịch trình đấu dày đặc, nhưng về dài hạn lại hoàn toàn có thể gây nên những tác động”, Alexandre Dellal, huấn luyện viên thể lực phụ trách các cầu thủ và vận động viên quốc tế cho biết.

“Mbappe sẽ thi đấu cho đến cuối mùa giải, không nghỉ ngơi và chính câu lạc bộ PSG sẽ đảm bảo Mbappe có thể thi đấu ở cường độ cao nhất, bằng việc đánh giá sự phát triển ở cấp độ thần kinh cơ.

Các nhân viên y tế và thể chất, những người đã theo dõi Mbappe trong nhiều năm, có kiến ​​​​thức chuyên sâu hơn về cơ thể và chuỗi trận đấu của Mbappe, sẽ thu thập dữ liệu từ các trận đấu và cường độ thi đấu ở Qatar, nhằm đưa ra định hướng về những buổi tập. Họ cũng sẽ làm những xét nghiệm y tế với cách diễn giải chuẩn xác hơn”.

Jean-Christophe Hourcade, tiến sĩ khoa học thể thao và huấn luyện viên thể chất thì nhấn mạnh: “Mbappe đương nhiên có khả năng phục hồi cao hơn những cầu thủ hơn anh ấy mười tuổi. Trên thực tế, với tuổi tác và phẩm chất thể thao của Mbappe, tôi nghĩ về khía cạnh tâm lý nhiều hơn khía cạnh vật lý.

Bạn phải hiểu được sự thất vọng đến nhường nào của Mbappe. Khía cạnh tinh thần này sẽ gây nên sự mệt mỏi và chúng ta phải nhận thức để đưa ra giải pháp. Nhưng các nhân viên PSG sẽ thảo luận với riêng cậu ấy”.

Alexandre Dellal gợi ý “sự quản lý về mặt tinh thần” cần thiết, và sứ mệnh này, theo Dellal, thuộc “sự quản lý của Christophe Galtier, người rất mạnh trong lĩnh vực tâm lý".

Huấn luyện viên PSG từng đối mặt với trường hợp các tuyển thủ châu Phi thi đấu tại CAN (Giải vô địch bóng đá các quốc gia Châu Phi) giữa mùa giải và tiếp tục thi đấu cùng câu lạc bộ, không cần nghỉ ngơi.

Didier Drogba, danh thủ Bờ Biển Ngà, từng có mùa giải 2009/10 xuất sắc và không bị ảnh hưởng từ việc thi đấu tại CAN. Anh chơi trận cuối cùng tại Premier League vào ngày 28/12/2009 trước khi cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà tham dự CAN, bắt đầu vào ngày 10/1/2010 tại Angola.

Trong lần trở lại Premier League sau khi lọt vào tứ kết CAN, Drogba ghi 15 bàn thắng tại Premier League, trước khi một lần nữa cùng Bờ Biển Ngà lên đường tham dự World Cup 2010.

Đối với Mbappe, phần còn lại ít bận rộn hơn. Alexandre Dellal cho biết: “Cậu ấy cần trở lại đội và chuẩn bị cho trận gặp Bayern. Tôi nghĩ Mbappe sẽ tập trung vào đấu trường Champions League. World Cup vừa mới kết thúc, nỗi ám ảnh Champions League sẽ xua tan nỗi ám ảnh thất bại trước đó, với hậu cảnh là cuộc chiến khốc liệt để giành Quả bóng Vàng”.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019