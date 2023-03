Mbappe gặp Griezmann để nói về tấm băng đội trưởng

Theo L'Equipe (Pháp), Kylian Mbappe muốn trao đổi với Antoine Griezmann vào hôm thứ ba tuần này, chỉ một ngày sau khi tiền đạo của PSG được chọn làm thủ quân đội tuyển xứ lục lăng. Mbappe dường như đã biết Griezmann cảm thấy thất vọng khi không được trao băng đội trưởng.

Cầu thủ 24 tuổi muốn tránh gây ra bất cứ sự khó chịu nào và hy vọng có thể xoa dịu tình hình. Mbappe đã chia sẻ với Griezmann rằng anh hiểu sự thất vọng của tiền đạo thuộc CLB Atletico Madrid. Mbappe còn cho biết anh không có ý định độc chiếm băng thủ quân tuyển Pháp.

Về phần Griezmann, tiền đạo 32 tuổi thất vọng nhưng dường như vẫn muốn tập trung, cống hiến cho tuyển Pháp.

Trong khi đó, Mbappe sẽ có cuộc họp báo đầu tiên trên tư cách đội trưởng tuyển Pháp vào chiều thứ 5 tuần này, trước thềm trận gặp Hà Lan (2h45, 25/3) tại vòng loại EURO 2024.

Mbappe đã nhận băng thủ quân tuyển Pháp thay cho Hugo Lloris, người giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2022. Mbappe là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện tại. Tại World Cup 2022, chân sút này giành Vua phá lưới với 8 bàn. Đến nay, tuyển thủ Pháp có 12 bàn thắng, 2 kiến tạo ở hai kỳ World Cup.

Trong khi đó, Griezmann ghi 42 bàn cho tuyển Pháp sau 117 lần ra sân. Anh là một trong những cầu thủ có thâm niên tại "Les Bleus" và góp công lớn vào chức vô địch World Cup 2018.

