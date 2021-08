Mbappe gần Real Madrid hơn bao giờ hết

Real Madrid nhất quyết chiêu mộ Mbappe, và ngôi sao người Pháp chỉ muốn đến "Los Blancos" là những lý do khiến thương vụ bom tấn có thể trở thành sự thật trong mùa hè 2021.

Real Madrid được cho là đã đề nghị 160 triệu euro để đưa Kylian Mbappe về Santiago Bernabeu. Con số này đủ lớn để PSG phải suy nghĩ, đặc biệt khi hợp đồng của chân sút người Pháp sẽ hết hạn vào mùa hè sang năm.

Nếu thành công, đây sẽ là phi vụ chuyển nhượng đắt nhất lịch sử cho một cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng.

Trang bìa tờ L'Equipe của Pháp.

Real không thiếu tiền

Vài ngày trước, thống kê sốc được công bố: Real Madrid là CLB làm ăn lãi nhất trên thị trường chuyển nhượng trong 1 năm qua tại châu Âu. "Los Blancos" thu về 79 triệu euro ở mùa hè 2021 và 101 triệu ở 2020, đồng thời không chi dù chỉ một xu để mua cầu thủ.

Cùng việc tiễn Sergio Ramos, Raphael Varane và Martin Odegaard khỏi Bernabeu, Real Madrid cũng làm trống khoảng 25 triệu euro tiền lương sau thuế.

Real Madrid của Chủ tich Perez chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vụ Mbappe. Ảnh: Getty.

Trong 2 năm, Real Madrid đã án binh bất động hoàn toàn trên thị trường chuyển nhượng. Họ gật đầu trước những lời dạm mua, và lắc đầu trước mọi mục tiêu. Khoảng lặng này dường như là sự chuẩn bị cho "cơn bão lớn" đang diễn ra ở mùa hè 2021, thời điểm Kylian Mbappe xác định bản thân phải rời PSG.

Với ngân sách 180 triệu euro cùng ít nhất 25 triệu euro tiền lương sau thuế, Real đang tự tin trong việc giành lấy chữ ký ngôi sao sinh năm 1998.

Các nguồn tin tại Tây Ban Nha và Pháp trong nhiều ngày qua đồng loạt xác nhận về cuộc gặp riêng giữa Mbappe và Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG. Mbappe làm rõ việc minh không muốn gắn bó với đội chủ sân Parc des Princes, đồng thời yêu cầu Al-Khelaifi tôn trọng giao kèo lúc Mbappe đồng ý tới PSG, đó là việc phải cho anh ra đi vào mùa hè 2021.

Không ai biết rõ việc giao kèo này đúng hay sai, song nó khá hợp lý nếu xét trên quan điểm tiền bạc. Do vẫn còn một năm trong hợp đồng, PSG vẫn có thể bán Mbappe để gỡ gạc. Đội bóng Pháp đã tốn 180 triệu euro để mua Mbappe từ AS Monaco, và rõ ràng việc để cầu thủ này ra đi miễn phí dù lý do là gì, thì đó cũng là thất bại nặng về kinh tế. Mbappe vẫn không để PSG thiệt khi chia tay với mình.

Chủ tịch PSG ban đầu cứng rắn khi đối mặt với đòi hỏi của Mbappe. Ông từ chối đề nghị của cầu thủ này. Về cơ bản, đội bóng Pháp không thiếu tiền và đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ toàn sao để chinh phục Champions League. Song việc muốn và thực hiện là 2 điều khác nhau,

Trong thế giới bóng đá, việc giữ chân cầu thủ muốn ra đi không mang lại kết quả gì ngoài thất vọng. Các CLB thường tránh làm điều này, bởi phong độ kém cỏi của cầu thủ (hệ quả của việc ra đi không thành) còn có thể kéo theo giá trị giảm sút, và bản chất đội bóng chẳng được hưởng lợi gì từ họ, thậm chí phòng thay đồ còn bị rối loạn.

MU từng tiến sát đến việc mất Cristiano Ronaldo vào mùa hè 2008, nhưng cuộc gặp trực tiếp giữa Sir Alex và CR7 đã khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha đồng ý ở lại thêm một mùa trước khi ra đi.

Mối quan hệ tốt giữa Ronaldo và Sir Alex là chìa khóa để MU giữ chân báu vật của mình thêm một mùa giải. Song điều đó cũng không thay đổi được sự thật: Ronaldo thi đấu kém hiệu quả hơn hẳn mùa trước đó khi ghi ít hơn 16 bàn.

Mbappe và chủ tịch PSG không có mối quan hệ sâu đậm như Ronaldo và Sir Alex, hợp đồng giữa hai bên cũng không cho phép việc ở lại thêm một mùa. Song khi thị trường chuyển nhượng càng trôi về cuối, và viễn cảnh PSG mất trắng Mbappe vào mùa sau càng hiển hiện, người đứng đầu đội bóng Pháp dường như đã đổi ý.

Quả bom Real Madrid

Real Madrid đã nhìn nhiều CLB tung hoành trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian vừa qua. PSG, MU, Man City đều đã thực hiện những thương vụ đắt giá. Song Florentino Perez với những nước đi chắc chắn trong vụ Mbappe đang một lần nữa chứng tỏ mình là ông trùm trên bàn đàm phán.

Mbappe không giấu tham vọng trở thành cầu thủ của Real Madrid. Tiền đạo này từng đến tập cho đội trẻ Real Madrid khi mới 14 tuổi. Căn phòng của Mbappe khi ấy dán đầy poster của Cristiano Ronaldo. Thậm chí, tiền đạo này từng chụp chung một bức hình với CR7.

Giấc mơ từ bé của Mbappe là khoác áo Real Madrid. Ảnh: Marca.

Báo chí Pháp tiết lộ Real ban đầu muốn có Mbappe ngay trong mùa hè 2017, thời điểm tiền đạo này vừa đưa Monaco vô địch Ligue 1 và vào bán kết Champions League. Mbappe khi ấy từ chối vì Ronaldo vẫn còn tại Real Madrid, và ngôi sao này không muốn đứng sau biểu tượng như CR7.

Fabrizio Romano, cây bút chuyển nhượng số một thế giới lúc này, nhấn mạnh trong buổi giao lưu trực tuyến rằng Mbappe không muốn bất kỳ điểm đến nào ngoài Real Madrid, nếu không phải mùa hè 2021, sẽ là mùa hè 2022. Tiền đạo người chỉ muốn chơi cho Real và đã từ chối 3 lời đề nghị gia hạn hợp đồng chính thức của PSG.

Chính thức ở đây theo Romano bao gồm việc giấy tờ hợp đồng có chữ ký của PSG và gửi tới Mbappe. Tuy nhiên, trong cả 3 lần, Mbappe đều từ chối, bất chấp mức lương chân sút này nhận tại Parc des Princes có thể còn cao hơn cả ở Real trong tương lai

Cây bút này cũng phân tích 160 triệu euro là cái giá điên rồ cho cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng. Song Real quyết làm vì họ muốn chứng minh mình thực sự muốn sở hữu Mbappe. Quyết tâm này cùng việc Mbappe nhất quyết muốn đi là lý do khiến thương vụ này trở thành đặc biệt chắc chắn.

Nếu thành công, đây không chỉ là thành công lớn của Real Madrid trong việc xây dựng đội ngũ, mà còn là chiến thắng của "Los Blancos" trong việc gây dựng lại danh tiếng.

Họ đã để PSG vượt mặt quá lâu bởi những phi vụ bom tấn thành công. Và giờ là lúc Real lập lại trật tự bằng ngôi sao đắt giá nhất thế giới.