Mbappe chúc mừng cầu thủ MU sau chức vô địch

Kylian Mbappe cảm thấy vui mừng cho Jadon Sancho sau khi cầu thủ này cùng MU đăng quang Carabao Cup 2022/23 hôm 26/2 (giờ Hà Nội).

Lời nhắn của Mbappe gửi tới Sancho.

Sau khi lên ngôi vô địch, Jadon Sancho đăng tải hình ảnh ăn mừng cùng Marcus Rashford trên trang cá nhân với thông điệp: "Những nhà vô địch Carabao Cup". Bên dưới bài đăng, Kylian Mbappe nhắn nhủ: "Thật tuyệt khi thấy cậu nở nụ cười trở lại".

Rashford cùng nhiều cầu thủ MU khác cũng để lại bình luận chia vui với Sancho. Đáng chú ý, Mbappe là cầu thủ nổi tiếng hiếm hoi không thuộc biên chế "Quỷ đỏ" gửi lời chúc mừng tới cựu sao Dortmund.

Sancho trải qua khoảng thời gian khó khăn và chỉ mới trở lại thi đấu cho MU hồi tháng một. Những trận gần đây, anh có nhiều đóng góp cho đội bóng. Carabao Cup là danh hiệu đầu tiên của chân sút 22 tuổi trong màu áo MU.

Về phần Mbappe, tiền đạo người Pháp gây chú ý với những động thái liên quan tới MU trong thời gian qua. Hôm 15/2, Sau trận PSG thua Bayern Munich 0-1, Mbappe đăng một bức ảnh kèm lời nhắn: “Tout reste à faire…”. (Tạm dịch: Vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành - PV).

Tuy nhiên, thông điệp của chân sút người Pháp được dịch sang ngôn ngữ Anh theo ý nghĩa kỳ lạ: "All that remains to be done… Manchester United’s team is now on PSG". (Tạm dịch: Vẫn còn nhiều việc phải làm. Manchester United hiện thuộc về PSG - PV).

Gần nhất, đoạn video trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc HLV Erik ten Hag dừng xe để giao lưu với CĐV. Một người bất ngờ nói: "Mbappe sẽ đến vào mùa hè năm nay chứ?". Trước câu hỏi này, HLV Ten Hag bật cười rồi lái xe rời đi.

Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani xác nhận đàm phán để mua lại Manchester United. Ông chủ Qatar được cho là muốn biến tham vọng sở hữu cả PSG và MU thành hiện thực.

Để làm được điều này, giới chủ Qatar được cho là sẽ dùng tài sản cá nhân để hỏi mua MU, tách biệt với Quỹ Đầu tư Thể thao Qatar (Qatar Sports Investments - QSI) vốn đang là chủ sở hữu của PSG.

Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, ông chủ đến từ Trung Đông có thể giúp MU hiện thực hóa tham vọng sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới, trong đó có Mbappe.

