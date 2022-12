Mbappe cần Messi để trở thành số một thế giới

Thêm một vị vua bóng đá nữa vừa rời xa thế giới bóng đá, Pele, sau Johan Cruyff và Diego Maradona. Thế giới chỉ còn một vị vua bóng đá duy nhất, Messi. Song, Leo đã 35 tuổi, độ tuổi sắp rời khỏi ngai vàng của mình. Ai có thể kế vị được Messi?

Cũng có thể không là ai cả. Hoặc rất lâu mới có một người đạt đến tầm vóc Messi để được xưng tụng là vua bóng đá. Cũng có thể ngay trước mắt khán giả đã có người sẵn sàng kế vị Kylian Mbappe.

Nhưng để đạt được như Messi thì Mbappe cần đi một chặng đường dài luôn ở trên đỉnh cao. Còn không, anh chỉ là một cầu thủ giỏi, có khi còn chưa đạt đến tầm mức của Ronaldo, Van Basten, Zidane và Ronaldo de Lima.

Có thể nói Mbappe may mắn khi sinh ra vào thế hệ sau Messi và Ronaldo, để có thể tiếp quản vai trò thần tượng bóng đá thế giới. Thay vì phải cạnh tranh với Messi và Ronaldo, hai người chiếm 12 trong tổng số 14 Quả bóng vàng trong 15 năm qua, từ 2008-2022. Năm 2020, QBV không trao cho ai.

Nếu xét thành tựu trên đấu trường World Cup, Mbappe đã, đang và sẽ có thể đi trên con đường của Pele. Còn xét về thành tựu cá nhân, dựa trên số lượng QBV, Mbappe vẫn đang là số 0.

Năm 2022, QBV được trao cho Benzema, trước khi World Cup diễn ra. Năm 2023, giải thưởng này khi được vinh danh sẽ tính tới kết quả World Cup năm 2022. Và Messi, bất luận anh thi đấu có thể không hay trong năm 2023, thì mọi cảm tình cũng đều dồn cho anh.

Nhưng những năm sau đó sẽ là đại lộ danh vọng của Mbappe. Anh chưa được các giải thưởng cá nhân thừa nhận kể cũng là điều đáng tiếc. Messi là thiên tài, nhưng ở độ tuổi 20, 21, 22, thành tích của Leo còn thua kém so với Mbappe ở tuổi tương tự.

Các thông số sử dụng ở đây là bàn thắng ghi được, pha kiến tạo được thực hiện và tỷ lệ chuyển đổi bàn thắng của họ ở CLB. Theo đó, tỷ lệ chuyển đổi bàn thắng được tính dựa trên số bàn thắng ghi được/số lần sút trúng đích.

Năm 20 tuổi, Mbappe ghi 30 bàn/37 trận, Messi ghi 16 bàn/36 trận. Năm 21 tuổi, Mbappe ghi 42 bàn/47 trận, Messi ghi 32 bàn/43 trận. Năm 22 tuổi, Mbappe ghi 39 bàn/46 trận, Messi ghi 42 bàn/46 trận. Tiếp theo là số pha kiến tạo và tỷ lệ chuyển đổi bàn thắng của Mbappe đều hơn Messi.

So sánh số bàn thắng khi Messi và Mbappe cùng độ tuổi

So sánh về số đường kiến tạo, Mbappe hơn đàn anh.

Mbappe có 12 bàn chỉ sau 2 lần dự World Cup. Messi có 13 bàn sau 5 kỳ dự World Cup. Tất nhiên phải thấy rằng Mbappe có một dàn sao lớn hỗ trợ anh trong suốt các giải đấu, trong khi Messi rất đơn độc trong đội hình. Nhưng dù đơn độc, Messi là người duy nhất cho đến nay có 2 kỳ World Cup giành giải “cầu thủ hay nhất giải đấu”, 2014 và 2022.

Trong trận chung kết World Cup 2022, khán giả thế giới "biết ơn" hai đội Argentina và Pháp vì mang đến cho họ một đêm thể thao đáng nhớ nhất của cuộc đời. Nhưng nếu không có Messi và Mbappe, chắc chắn không có một đêm đầy đam mê như vậy. Bóng đá là môn thể thao đồng đội, nhưng xem ra trận đấu trở thành một trận võ sĩ giác đấu giữa hai người.

Cuộc đấu tay đôi trên sa mạc này giữa người giỏi nhất Messi - điều đó bây giờ không còn gì phải bàn cãi - và kẻ dạn dày trận mạc nhưng giả vờ trẻ tuổi gan dạ Mbappe đang đuổi theo người giỏi nhất. Họ đáp lại nhau, thúc đẩy nhau, truyền cảm hứng cho nhau và làm lu mờ lẫn nhau.

Một kịch bản đầy cảm xúc được vẽ ra. Mbappe, người lần đầu tiên kể từ năm 1966 lập hat-trick trong trận chung kết, kết thúc giải đấu là “Vua phá lưới”. Ngôi sao vĩ đại nhất Messi tỏa sáng nhưng không ngờ số phận lại chế giễu và thách thức anh đến như vậy cho đến giây cuối cùng. Messi lên ngai vàng trở thành ông vua bất tử, nhưng sẵn sàng lui lại phía sau, trao cây gậy tiếp bước cho Mbappe.

Để kế thừa Messi, Mbappe cần những danh hiệu Champions League đang lẩn tránh anh. Messi đang ở PSG để giúp Mbappe đạt được ước vọng này. Có thể là một chiếc cúp chạy đà và sau đó Mbappe vận hành tiếp như một ông chủ trong đội hình PSG. Cũng có thể sau nữa anh tới Real Madrid để tiếp tục giành những chiếc cúp nữa.

Mối quan hệ giữa Mbappe với Neymar có vẻ khó khăn. Cuộc tranh cãi trên sân của họ về nhiệm vụ đá phạt đền trong trận đấu với Montpellier vào tháng 8 có thể là điểm nóng. Nhưng căng thẳng giữa cặp đôi này đã xảy ra trước đó và vẫn tiếp tục kéo dài. Mối quan hệ giữa Mbappe và Messi thân thiện hơn, dù không phải thân mật, song vẫn được thể hiện bằng sự tôn trọng lẫn nhau.

Khi Messi ký hợp đồng với PSG, Mbappe được cho là rất vui mừng trước viễn cảnh được chơi bên cạnh Messi. Đó là một trong những yếu tố ban lãnh đạo PSG thuyết phục được Mbappe ở lại Paris thay vì gia nhập Real Madrid.

Nhưng có những điểm mờ. Mbappe ký hợp đồng mới khổng lồ với PSG, nghiễm nhiên trở thành nhân vật quyền lực nhất trong phòng thay đồ. Có nguồn tin cho rằng anh muốn loại bỏ bớt ảnh hưởng của nhóm Nam Mỹ trong đội bóng, như Di Maria, Paredes.

Song, trong bất kỳ phòng thay đồ nào, bè phái vẫn tồn tại. Lẽ tự nhiên là Messi, một người nói được ít tiếng Pháp, thân thiết hơn với Neymar, Marquinhos, Verratti và kể cả đối thủ cũ của anh Sergio Ramos. Tương tự, Mbappe gần gũi với Hakimi của Morocco hơn là những cầu thủ lớn tuổi đến từ Nam Mỹ.

Cả Mbappe, Neymar và Messi đều cần không gian của mình, cần cảm thấy như họ là ông lớn ở PSG. Như vậy, đôi khi các cầu thủ khác gặp khó khăn trong việc hiểu liệu họ cần chơi cho Messi, chơi cho Mbappe hay chơi cho Neymar. Đó là lý do PSG chưa thành công tại Champions League.

Nếu tất cả cầu thủ khác chỉ phải chơi cho một người thì chuyện đã khác. Đó là lý do Mbappe, Neymar và Messi đều là những thủ lĩnh trong ĐTQG. Mọi người đều biết rằng khi ba người chơi cùng nhau, những điều tuyệt vời, không thể tin được có thể xảy ra trên sân cỏ. Nhưng tất nhiên, không dễ để tìm được sự cân bằng phù hợp.

“Bộ ba lớn” buộc phải chia sẻ những thứ mà họ không muốn chia sẻ, cho dù đó là bàn thắng, kiến tạo, phạt đền, sự chú ý. Nhiệm vụ tìm ra sự cân bằng đặt lên HLV. Song cũng phải thấy rằng, tự bộ ba cũng phải tạo sự hài hòa với nhau, khi này người này thầm lặng cho người khác tỏa sáng và ngược lại.

Với Messi, anh không còn nhiều tham vọng cá nhân, sẽ chơi bóng với mục tiêu mang về danh hiệu Champions League cho PSG. Anh sẵn sàng tạo không gian cho Mbappe và Neymar tỏa sáng. Và ngược lại, Mbappe cần phải đồng ý rằng Messi vẫn là số một và trân trọng những phút giây được thi đấu và học hỏi từ Messi. Chạy nhiều hơn so với ở đội tuyển, sẵn sàng đóng nhiều vai trò hơn để PSG chiến thắng tại đấu trường châu Âu.

Dani Alves, người đã chơi cùng Messi ở Barca và Mbappe ở PSG, mô tả Mbappe là “một hiện tượng nhưng chưa hiểu rằng những người chơi với anh ấy trên hàng công là những hiện tượng lớn hơn”. Alves nói thêm: “Một cầu thủ vĩ đại phải luôn biết và hiểu họ đang chơi với ai, Mbappe phải thông minh để tận dụng tiềm năng của Neymar và Messi, hai thiên tài bóng đá”.

Dữ liệu xác nhận rằng Messi và Neymar trao đổi nhiều đường chuyền hơn (22,7 mỗi 90 phút ở Champions League này) so với Mbappe và Neymar (14,5 mỗi 90 phút) hoặc Messi và Mbappe (12,6 mỗi 90 phút). Những con số của họ ở Ligue 1 phản ánh mô hình tương tự, mặc dù ít rõ ràng hơn một chút.

Tuy nhiên, có lẽ đáng ngạc nhiên là Messi trao đổi nhiều đường chuyền hơn trong 90 phút với Mbappe so với anh ấy đã làm với Luis Suarez hoặc Neymar trong mùa giải 2014/15, ở đỉnh cao của quan hệ đối tác “MSN” của Barca.

Messi kiến tạo cho Mbappe 6 bàn thắng ở Ligue 1 mùa này. Họ cũng phối hợp ăn ý với nhau ở châu Âu, cứ sau 90 phút ở Champions League, kết hợp để tạo ra 2,0 cơ hội. Một lần nữa, con số này vượt qua con số của Messi-Neymar (1,9) hoặc Messi-Suarez (1,7) cho Barca trong chiến dịch vô địch Champions League 2014/15.

Tính đến thời điểm này ở mùa giải cho PSG, Mbappe ghi được 20 bàn, Neymar 15 và Messi 12. Mbappe đang nhận được phần của mình một cách tích cực.

